Ekipler seferber

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin Nisan ayında başlattığı bölgesel temizlik çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında sokaklar ile kaldırımların temizliği yapılırken, yangın tehlikesi oluşturan aynı zamanda sinek, böcek ve yılan üremesine sebep olabilecek boş arsa ve arazilerin de temizliği yapılıyor.

Belediye açıklamasına göre, 11 bölgede temizlik çalışması tamamlandı, 4 bölgede çalışmalar sürüyor.

Çalışmalar, arazi temizliklerini yapan ekipler ile 2 traktör, 1 dozer, 2 kamyon 1 greyder ve çıkan atıkları kaldırmada görevlendirilen 2 çekirge ekibi tarafından yapılıyor.

Ana caddelerin, bulvarların, bayram yerleri ve mezarlıkların temizliklerinin yanı sıra Surlariçi, Köşklüçiftlik, Kumsal, Çağlayan, Küçük Kaymaklı, Yenişehir, Taşkınköy, Gelibolu, Kızılay, Ortaköy ve Hamitköy bölgelerinin temizliği tamamlandı.

Ağustos’un ilk haftası Göçmenköy, Marmara ve Dumlupınar temizlenecek.

