banner493

Eski eser de bulundu

banner514

Ergazi’de bir evde yapılan aramada silah, çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Eski eser de bulundu
banner432

İskele’ye bağlı Ergazi köyünde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda kanunsuz ateşli silah, mermi ve eski eser ele geçirildi. Operasyonda bir kişi tutuklandı.

banner520
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre; 16 Kasım 2021 tarihinde, Ergazi'de,  Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, O.H.’nin (E-68) ikametgahında ve ağılında yapılan aramada; 1 adet 7.65 mm çapında tabanca ve tabancaya ait şarjör, muhtelif ebatlarda toplam 13 adet canlı mermi, 1 adet hava tüfeği, 150 adet saçma, 108 adet av tüfeği fişeği, kilise malzemesi olan 1 adet asa başlığı ile 5 parçadan oluşan kilden mamul eski eser nitelikli testi, vazo ve heykel bulunarak emare olarak alındı.
O.H. tutuklanırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi. 

banner512
YORUM EKLE
Gönder
banner502
SIRADAKİ HABER
Rahat durmuyor
Rahat durmuyor
  1. KIBRIS

banner464

banner468