Eski eser de bulundu

İskele’ye bağlı Ergazi köyünde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda kanunsuz ateşli silah, mermi ve eski eser ele geçirildi. Operasyonda bir kişi tutuklandı.



Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre; 16 Kasım 2021 tarihinde, Ergazi'de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, O.H.’nin (E-68) ikametgahında ve ağılında yapılan aramada; 1 adet 7.65 mm çapında tabanca ve tabancaya ait şarjör, muhtelif ebatlarda toplam 13 adet canlı mermi, 1 adet hava tüfeği, 150 adet saçma, 108 adet av tüfeği fişeği, kilise malzemesi olan 1 adet asa başlığı ile 5 parçadan oluşan kilden mamul eski eser nitelikli testi, vazo ve heykel bulunarak emare olarak alındı.O.H. tutuklanırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.