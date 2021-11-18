Birçok otel kapalı

Ömer KADİROĞLU

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği’nin (KITOB) 31. Olağan Genel Kurulu’nda konuşan Dimağ Çağıner, salgından dolayı çok zor günlerden geçildiğini ifade etti.

Yaklaşık iki yıllık bir süredir turizm sektörünün pandemi ile boğuşmaya devam edildiğini ifade eden KITOB Başkanı Çağıner, birçok otelin kapalı olduğunu dile getirdi.

KITOB Başkanı Dimağ Çağıner, yaklaşık iki yıldır turizm sektörünün pandemi ile boğuşmaya devam edildiğini ifade etti.

Çağıner, süreç boyunca pandeminin sektör üzerindeki etkilerini azaltabilmek adına hükümet yetkilileri ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi.



Zor günlerin hafifletilmesi için ellerinden geldiğince değişiklikler yaptıklarını söyleyen Çağıner, süreç içerisinde birçok otelin henüz açılamadığını ifade etti.

Aktunç: Tanıtım ve pazarlama yapılmalı

Turizm Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç ise salgından dolayı başta acenteler, otelciler, restoranlar gibi sektörlerin çok kötü etkilendiğini ifade etti. Aktunç, toplumun yeterince turizmcinin arkasında olmadığını; yapılan eylemlere destek verilmediğini söyledi. Türkiye’nin 2021 yılı turizm bütçesi 6 milyar 860 milyon, Güney Kıbrıs’ın 120 milyon Euro civarı iken KKTC’nin yaklaşık 2 milyon TL olduğunu vurgulayan Aktunç, “Bu şekilde nasıl turizm yapacağız” dedi. Hükümetlere ve siyasilere baskı yaparak bu ülkeye daha fazla tanıtma ve pazarlama yapılması gerektiğine işaret eden Aktunç, yeni Olağan Genel Kurulun hayırlı olması temennisinde bulunarak konuşmasını tamamladı.

Gürses divan başkanı oldu

Gerçekleştirilen KITOB Genel Kurulunda yönetim kurulu faaliyet ve mali rapor okunarak üyelerin onayına sunuldu. Genel Kurulda Divan Başkanlığı’na Lefkoşa Merit Otel Genel Müdürü Mine Gürses getirildi.

Divan sekreterliğine ise İnanç Özbirim ve Afet Berhas getirildi.

Konuşmaların sonrasında faaliyet raporu ve mali rapor okunarak onaylandı.