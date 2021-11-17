Rahat durmuyor

Suna ERDEN

Hakkında uzaklaştırma emri bulunmasına rağmen ayrılma aşamasında olduğu eşinin kapısına dayanarak, ölüm tehditleri yağdıran Nizamettin Tikici dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının son bir ayda iki kez benzer suç işlediği belirtilerek, teminat talep edildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlı Nizamettin Tikici’nin aleyhinde boşanma aşamasında olduğu N.T.'ye 200 metreden fazla yaklaşmaması hususunda mahkeme emri olmasına rağmen,



13 Kasım 2021 tarihinde, saat 18.00 sıralarında eşinin ikametgahına gidip ana giriş kapısını tekmeleyerek, alt kısmını kırdığını söyledi.Polis, zanlının eşine hitaben "Bu mahkeme emrini aldın. Seni öldüreceğim" demek suretiyle şiddet tehdidinde bulunduğunu anlattı.Polis, zanlının aynı gün tutuklandığını ve hakkında soruşturma başlatıldığını ifade etti. Zanlının soruşturma amaçlı 3 gündür hücrede bulunduğunu ifade eden polis, son bir ayda eşine karşı iki kez benzer suç işlediğini belirterek, teminat talep etti.Mahkeme, zanlıyı ‘şiddet tehdidi, kasti hasar, mülke tecavüz ve aile yasasına aykırı hareket’ suçlarından yargılanmak üzere bir ay süreyle cezaevine gönderdi.