Ced: Müze kafe olacak

Gazimağusa’daki “Şömineli Ev”in restoran amaçlı kiralanması için Turizm ve Çevre Bakanlığı tarafından ihale açılması bugün saat 13.30’da protesto edilecek.

Mağusa İnisiyatifi’nden yapılan açıklamada, “Kentimizin en önemli tarihi eserlerinden ve kültürel miraslarımızdan biri olan Şömineli Ev’in restoran amaçlı kiralanmasına dönük Turizm ve Çevre Bakanlığınca ihale açılmıştır. Bu kabul edilmez durumu protesto etmek ve oranın kamusal amaçlı kullanılmasına destek vermek için perşembe günü saat 13.30’da Şömineli Ev’de olacağız.” denildi.

Açıklamada, kente ve kültürel mirasa sahip çıkmak isteyen duyarlı vatandaşlara eyleme katılma çağrısı yapıldı.

Destekleyen örgütler şöyle:



“Mağusa İnsiyatifi, Mağusa Kent Müzesi Girişim Grubu, DAÜ Kentsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi, Mağusa Gençlik Birliği, Hayata Dokun Hareketi, Mağusa Suriçi Derneği (MASDER), Kıbrıs Sanat Derneği, Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği, Mağusa Kültür Derneği, Mağusa Kadın Merkezi (MAKAMER), Othello Folklor Derneği, Mağusa Yaşam Platformu”

Ced: Meyhane olacağı gerçek değil

Öte yandan Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Nazım Ced, Mağusa’da bulunan tarihi Şömineli Ev’in meyhane olacağı iddialarının gerçek dışı olduğunu açıkladı.

Açıklamaya göre, Ced, uzun yıllar atıl duran Şömineli Ev’in, Fikri Ataoğlu’nun bir önceki Turizm Bakanlığı döneminde restore edildiğini ancak meyhane olacağı yönünde bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.

Şömineli Ev’in müze olarak tasarlandığını belirten Ced, nüfusun arttığı bölgede soluklanma imkânı yaratma adına tüm tarihi mekanlarda olduğu gibi, müze-cafe konseptli bir yapının düşünüldüğünü kaydetti.