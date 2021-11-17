Kolunu kırdı

Lefkoşa’da gece yarısı meydana gelen kavgada Ahmet Saçar’ın kolunu kırdığı iddia edilen Ahmed Abdelmunem olaydan 11 gün sonra tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının Saçar’ın kolonu nasıl ve neyle kırdığının henüz tespit edilmediği belirtildi.



Soruşturmayı yapan polis, zanlının 4 Kasım 2021 tarihinde saat 00.30’da Lefkoşa’da umumi bir yer olan Ecevit Sokakta bir marketin önündeki çıkan kavga esnasında Ahmet Saçar’ın sol koluna henüz tespit edilemeyen bir cisimle vurup, kırılmasına neden olduğunu anlattı. Polis, zanlının çevre güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edildiğini ifade etti. Polis, meseleyle ilgili zanlının gönüllü ifade verdiğini söyledi. Polis, alınması gereken ifadeler, aranan emare olduğunu belirterek, 3 gün süre istedi.Mahkeme talebi kabul etti.