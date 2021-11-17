İki kişi tedavi altında

Tepebaşı - Akdeniz anayolunda meydana gelen kazada üç kişilik Kahraman ailesinden biri öldü, ikisi yaralandı. Kuzey Kıbrıs’ta askerlik görevi yapan Muhammet Kahraman’ın yönetimindeki araçla takma atması sonucu yaşanan kazada 22 yaşındaki eşi Sultan Kahraman yaşamını yitirdi. Kahraman çiftinin 4 yaşındaki çocukları Sultan Ecrin Kahraman ile sürücü Muhammet Kahraman ise yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre; kaza dün saat 13.30 sıralarında, Tepebaşı - Akdeniz anayolunda meydana geldi. Yönetimindeki DE 321 plakalı salon araç ile Tepebaşı istikametinden Akdeniz’e doğru seyreden Muhammet Kahraman, sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak toprak sete çarpıp takla attı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Muhammet Kahraman ile aynı araçta yolcu olarak bulunan 22 yaşındaki Sultan Kahraman ve 4 yaşındaki Sultan Ecrin Kahraman Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



Kazada ağır yaralanan Sultan Kahraman, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.Kazada yaralanan Muhammet Kahraman ve Sultan Ecrin Kahraman’ın ise tedavileri hala devam ediyor.