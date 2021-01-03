Eski eşine vurdu da vurdu

Suna ERDEN

Lefkoşa’da , dün sabah saatlerinde dehşet dolu dakikalar yaşandı. Dumlupınar bölgesinde, bir apartman dairesinde eski eşine ilişkiye girmeyi teklif eden Yüksel Özvurulmuş, aldığı “hayır” cevabı karşısında adeta çıldırdı. Eski eşinin kafasına, yüzüne ve vücudunun muhtelif yerlerine defalarca vuran Özvurulmuş, genç kadının cep telefonunu da paramparça etti. Genç kadını, Özvurulmuş’un elinden, olay yerine giden polisler güçlükle kurtardı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Alparslan Yavuz, huzurda bulunan zanlı Yüksel Özvurulmuş’un 02 Ocak 2021 tarihinde saat 02.00 raddelerinde Lefkoşa Dumlupınar'da bulunan Levent Apartmanlarında kendisi ile ilişkiye girmediği gerekçesi ile eski eşinin kafasına, yüzüne ve vücudunun muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile defalarca vurmak sureti ile ciddi bir şekilde darp ettiğini söyledi. Yavuz, zanlının, müştekinin elinde bulunan I Phone 7 Plus marka cep telefonunu elleri ile kasten ve kanunsuzca kırmak sureti ile hasara uğrattığını söyledi. Yavuz, zanlının olay yerine gelen polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandığını ve polisin olay yerine geldiği esnada müştekiye halen daha şiddet uygularken tespit edildiğini belirtti . Polis memuru Alparslan Yavuz zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın devam ettiğini zanlının vermiş olduğu ifadesinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

“Ben değil, o beni dövdü”

Mahkemede söz alan zanlı, kendisinin şiddet uygulamadığını, aksine şiddete maruz kaldığını iddia ederek, “O beni dövüyordu, ben sadece kendimi korudum” diyerek ilginç bir savunma yaptı.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.