Eski eşine vurdu da vurdu

Suna ERDEN
Lefkoşa’da , dün sabah saatlerinde dehşet dolu dakikalar yaşandı. Dumlupınar bölgesinde, bir apartman dairesinde eski eşine ilişkiye girmeyi teklif eden Yüksel Özvurulmuş, aldığı “hayır” cevabı karşısında adeta çıldırdı. Eski eşinin kafasına, yüzüne ve vücudunun muhtelif yerlerine defalarca vuran Özvurulmuş, genç kadının cep telefonunu da paramparça etti. Genç kadını, Özvurulmuş’un elinden, olay yerine giden polisler güçlükle kurtardı.
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Alparslan Yavuz, huzurda bulunan zanlı Yüksel Özvurulmuş’un 02 Ocak 2021 tarihinde saat 02.00 raddelerinde Lefkoşa Dumlupınar'da bulunan Levent Apartmanlarında kendisi ile ilişkiye girmediği gerekçesi ile eski eşinin kafasına, yüzüne ve vücudunun muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile defalarca vurmak sureti ile ciddi bir şekilde darp ettiğini söyledi. Yavuz, zanlının, müştekinin elinde bulunan I Phone 7 Plus marka cep telefonunu elleri ile kasten ve kanunsuzca kırmak sureti ile hasara uğrattığını söyledi. Yavuz, zanlının olay yerine gelen polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandığını ve polisin olay yerine geldiği esnada müştekiye halen daha şiddet uygularken tespit edildiğini belirtti . Polis memuru Alparslan Yavuz zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın devam ettiğini zanlının vermiş olduğu ifadesinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.
“Ben değil, o beni dövdü”
Mahkemede söz alan zanlı, kendisinin şiddet uygulamadığını, aksine şiddete maruz kaldığını iddia ederek, “O beni dövüyordu, ben sadece kendimi korudum” diyerek ilginç bir savunma yaptı.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.
Bir zamanlarin hopy yoppy cocugu Serdar Denktas bunun abiside boyleymis Bu serdar bankanin icini bosaltmisti Kudret Ozersayda benim gotum kelmi deyip bi de o pompaladi hortumladi (Mine Boyaci Eski kocasi) millete devlete gecirdiler sonuc mu?Alisti bunlar alistirdi milleti bunlar Devletin icinde serefsiz satilmis vatan hainleri bu serefsiz o. cocuklari hirsizlari berat ettirdi. Bunlar alismis calmaya talana hortuma kadin kiz cocuk peskes cekmeye.Dur diyen ne yapiyosun diye namuslu adami da ortadan kaldirdilar. Vatan haini de serefsiz de cok devlette calisan. Nasil olsa, biz Serdar Denktas -Muge -Mine Boyaci -Kudret Ozersay olarak kesemize kaliyor talanlar- fonlamalar- calmalar havada ucusan kocanlar- istasyon arazileri-dandik tiriskadan bi universite (Bolumleri talan hirsizlik hortumlama fonlama pezevenklik) Kisaca bu Denktas-Boyaci-Ozersay ailesine-yardim yataklik eden Eminyet gucleri, Adalet bakanligi Savcilar-Hakimler-Istikbarat-Emniyet gorevlileri artik biliyolar ki yardim ederlerse bu ailelere serfsiz haysiyetsiz onursuz pez…k , vatan millet haini olacaklarini. Serdar Denktas senin baban bu ulkede calisti karsiligini da tiskirincaya kadar bol bol aldi ve size de peskesi zaten cekti.(Imam osurursa cemaat de Sicarmis) Bu da sen ve ailen Kisilere, Millete, Devlete Askere, Emniyete,istikbarata gecirme-duzme-hayatlariyla oynama hakki vermiyor. krallik yok burda serdar muge uctas uckagittas 1992-93 yaptigin serefsizligin hesabi acik bende kapanmadi. 1993-94 hesap acik kapanmadi. 2000-2003 hesap acik kapanmadi. Caldiklarini talan ettiklerini fonladiklarini faiziyle iade edicen Serdar Denktas mis efendiy mis. Mugeee-Mineee-Kudreeettt simdi uyanik ya hopi yopi serdar denktas, kudret ozersaya sinyal veriyor millet keriz bi bu uyanik it telefonla mesaj atsana arasana Başsavcı Sarper Altıncık,i ( bide kullaniyo savcinin haberi bile yoktur kim bilir serdas denktas uckagitdas dalavereci serefsiz boyun) dokunulmazlığı kaldırılsa da istifası reddedilen, eski Başbakan, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün yargılanmasına adaya geldiği gün başlanacağını açıkladı. "Geldiği gün, yargılama başlar…” serdar denktas sinyalleri bu ahlaksiz hep gazeteler uzerinden sinyal verir telefonlari dinleniyormus