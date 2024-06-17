Örnek olmalı

Hüseyin ÇİÇEK

Güzelyurt’a bağlı Akçay’da, anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Akçay Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, çocuklara bayram ve karne hediyesi olarak bir organizasyon gerçekleştirdi. Çeşitli oyun ve yarışmaların gerçekleştirildiği anlamlı etkinlikte çocuklar eğlenceli ve keyifli anlar geçirdi.

Akçay Muhtalığı’da düzenlenen etkinlik nedeniyle derneğe teşekkür etti. Akçay Muhtarlığı, facebook hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Sizleri tebrik ederiz Akçay Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği. Çocuklarımıza karne ve bayram hediyesi dağıtarak çeşitli oyunlar düzenleyen çocuklarımızı ve ailelerimizi sevindiren Akçay Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğimize yönetim kuruluna çok teşekkür ederiz. Böylesi güzel organizasyonları yaparak çocuklarımızı mutlu eden güzel kalplere ve toplanan hediyelere katkı koyan herkese çok teşekkür ederiz.”

