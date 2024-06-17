80 ülke imzaladı

İsviçre'de düzenlenen Ukrayna Barış Zirvesi’nin sonuç bildirgesi açıklandı. 16 ülkenin çekimser kaldığı bildirgeyi aralarında Türkiye’nin de olduğu 80 ülke ve 4 uluslararası kuruluş imzaladı. Bildirgede, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün korunması, nükleer santrallerin güvenliği, gıda güvenliği ve esir takası yer aldı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Moskova'nın tüm Ukrayna topraklarından çekilmesi durumunda Kiev'in yarın Rusya ile barış görüşmeleri yapabileceğini söyledi.

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Viola Amherd, kalıcı bir çözümüm her iki tarafı da içermesi gerektiğini vurgulayarak, “Geriye önemli bir soru kalıyor: Rusya bu sürece nasıl ve ne zaman dahil edilebilir? Birçok açıklamanızda bunu duyduk” ifadelerini kullandı.

İsviçre ev sahipliğinde düzenlenen Ukrayna Barış Zirvesi, iki günlük yoğun tartışmaların ardından sona erdi. Rusya’nın davet edilmediği, Çin’in ise katılmadığı zirvenin sonuç bildirgesi açıklandı. Sonuç bildirgesine aralarında Türkiye’nin de olduğu 80 ülke ve 4 uluslararası kuruluş imza atarken; 16 ülke çekince koydu. Aralarında Hindistan, Güney Afrika, Endonezya, Brezilya, Libya, Suudi Arabistan, Tayland, Meksika ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de bulunduğu 16 kadar devlet ve kuruluş çekimser kaldı.

Bildirgede, Rusya ve Ukrayna arasındaki güncel durum, “Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'ya karşı sürdürdüğü savaş, büyük ölçekli insani acılara ve yıkıma sebep olmaya ve dünya için küresel yansımaları olan riskler ve krizler yaratmaya devam etmektedir” ifadeleriyle tariflendi.

Putin’e “Ukrayna’nın toprak bütünlüğü” yanıtı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tam da G7 Zirvesi bitmiş, Ukrayna Barış Zirvesi başlayacakken cuma günü yaptığı bir konuşmada Ukrayna’nın 2022'de Rusya tarafından ilhak edilen dört bölgeden askerlerini çekmeye başlaması ve NATO'ya katılma planlarından vazgeçmesi halinde "derhal" ateşkes emri vereceğini ve müzakerelere başlayacağını vaat etmişti.

Ukrayna Barış Zirvesi’nin Putin’e yanıtı, “Ukrayna’nın toprak bütünlüğü” oldu. Bildirgede, “Özellikle, herhangi bir devletin toprak bütünlüğüne veya siyasi bağımsızlığına karşı güç tehdidi veya kullanımından kaçınılması, Ukrayna dahil tüm devletlerin karasuları da dahil olmak üzere uluslararası tanınmış sınırları dahilinde egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğü ilkeleri ile uluslararası hukuk ilkeleri uyarınca ihtilafların barışçıl yollarla çözülmesi yönündeki kararlılığımızı bir kez daha teyit ederiz” denildi.