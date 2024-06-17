Aciller doldu taştı

Kurban Bayramı’nda ilk gününde kurban kesmeye çalışan yüzlerce kişi yaralandı. Hastanelerin acil bölümleri acemi kasaplarla doldu taştı.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, bayramda meydana gelen yaralanmalar ile trafik kazalarına ilişkin verileri açıkladı.

Dün saat 16.00'ya kadar kent genelinde toplam 918 vatandaşın kamu hastanelerine başvurduğu aktarılan açıklamada, bu yaralılardan 74'ünün 112 Acil Sağlık ambulanslarıyla uygun hastanelere nakledildiği bildirildi.

Açıklamada, 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 21'inin genel durumunun orta, 2'sinin ise ağır olarak tedavilerinin devam ettiği kaydedildi.

Hayatını kaybedenlerden birinin Arnavutköy'de bir kesimhanede kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan 56 yaşındaki D.İ olduğu, E.A adlı diğer kişinin ise trafik kazası sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Arkadaşım bıçağı koluma sapladı

Ankara’da da yaralanan çok sayıda kişi hastanelere başvurdu.

Kurban keserken kolundan yaralanarak Ankara Bilkent Şehir Hastanesine gelen Salih Gültekin, başından geçenleri gülerek anlattı.

Uzun yıllardır kurban kestiğini ve ilk kez böyle bir kaza yaşadığını anlatan Gültekin, "Arkadaşım eti parçalarken bıçağı koluma sapladı. Herhangi bir sorun yok şu anda." dedi.

"İlk defa acemi kasap olduk"

Gültekin, "Yıllardır kurbanımızı keseriz ama bu yıl ilk defa acemi kasap olduk, bıçağı yedik." ifadelerini kullandı.

Yıllardır kurbanını kestiğini ve bu konuda artık ustalaştığını dile getiren Mesut Aktaş ise "Her sene kurbanımızı kendimiz kesiyoruz. Bu sene satırla yaraladım elimi." diye konuştu.

Trakya’da 242 kişi yaralandı

Trakya'da bayram namazının ardından kurban kesim işlemleri başladı.

Kesim sırasında Edirne'de 22, Kırklareli'nde 7, Tekirdağ'da ise 213 kişi, hayvanların darbesiyle ya da kesici aletlerle yaralandı.

Yaralılardan bazıları yakınları aracılığıyla bazıları ise sağlık ekiplerince hastanelere götürüldü.

Daha çok el, parmak ve diz kesikleri gibi yaralanmaları bulunan "acemi kasap"lar, acil servislerdeki tedavileri sonrası taburcu edildi.

Sakarya ve çevre illerde 903 kişi yaralandı

Kocaeli'de kurbanlıkları keserken el, kol veya bacaklarından yaralananlar kentteki hastanelere geldi. İzmit, Derince, Körfez, Gölcük, Karamürsel, Gebze, Darıca, Kandıra ve Dilovası ilçelerinde 328 kişi, çeşitli hastanelerde tedavi gördü.