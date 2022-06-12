Esnaf ağlıyor

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ın gözde etkinliklerinden biri olan Lefke Ceviz Festivali dün başladı. Festivalin başarılı olması için herkesin seferber olduğu gözlemlendi. Müzik, eğlence ve çeşitli oyunların yanı sıra kendi ürünlerini satmak isteyen bölge halkı için stantlar kuruldu. Ceviz macununun yanı sıra, sucuk, köfter, pekmez, portakal ve el emeği, göz nuru hediyelik eşyalar satışa sunuldu. Ancak bu yıl katılım az oldu, festivalin ilk günü sönük geçti.

Büyük umutlarla festivalde stant kuran ve umduğunu bulamayan vatandaşlar Diyalog muhabirine dert yandı. Son zamanlarda akaryakıt ürünlerine yüklü miktarda artışların yapıldığını, hayat pahalılığının arttığını ve insanların geçim sıkıntısı yaşadığını belirten satıcılar “uzak yerlerden gelenler yok denecek kadar azaldı. Bölge insanında ise alış-veriş yapacak para kalmadı” dedi.

Stant sahipleri ne dedi…?

Sabri Yorgancı

“Döviz krizi, özellikle de akaryakıta gelen zamlar yüzünden sıkıntıya düşen insanlar festivallerde eskisi gibi alış-veriş yapmıyor. Uzak bölgelerden gelenlerin sayısı da gittikçe azalıyor. Bu sıkıntılı günlerin tez zamanda aşılmasını diliyoruz ama öyle görülmüyor.”

Halil Ercan

“ Genel olarak halkımız alışveriş yapamıyor. Dövizdeki çalkalanma, politikadaki hareketler, hele elektrik ve akaryakıt zamları nedeniyle gelirleri yetersiz hale gelen vatandaşlar şimdilerde ihtiyaç duydukları şeyleri alıyorlar onda da kısıtlı davranmak zorundalar. Her geçen gün kötüye doğru gitmekteyiz.”

Türkan Adalıer

“Üniversitede çocuk okuttuğum için gelir sağlamak amacıyla festivallere katılıyorum. Ama bu ekonomik kriz nedeniyle iş yapabileceğimizden endişeliyim. Pandemi, döviz ve yapılan zamlar nedeniyle insanlar fakirleşti, alım gücü düştü.”

Çamay Çiçekseven

“ Stantlara gelenler bakıp alışveriş yapmadan geri dönüyor ve ben onlara hak veriyorum. Çünkü insanlar artık eskisi gibi istediklerini gönül rahatlığı ile alamıyor. Zor bir süreç ve umarım erken zamanda rahat bir nefes alınabilir.”

Hacer Sağlam

“Ceviz macunu satıyorum ancak ceviz satışları bu yıl durgun gidiyor. İnsanlar pahalılık nedeniyle alım gücünü kaybettiği için artık böylesi yerlere bile gelemiyor. Akaryakıt zamları yüzünden insanlar seyahat edemiyor.”

Ülkü Ilıca

“Bu yıl çok sakin geçiyor. Pandemi, dövizdeki artış ve pahalılık nedeniyle gelenlerin sayısı azalıyor. Gelenler de stantlara bakıp gidiyor. Ben Girne’den geliyorum ve iki gün geliş-gidişler için bin 500 lira benzin parası gerekiyor. Yaşam sevincimizi kaybettik.”