Devir ekonomi devri

Aslıhan ÜNVER

Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda insan kalabalığı oldu. daha ucuza ürün almak isteyenler Pazar alanını doldurdu. Yerli halkın yanı sıra ülkede yaşayan yabancı uyruklu kişiler de pazara yoğun ilgi gösterdi. Pazarda dün bazı ürünlerin fiyatı ucuzlarken, bazılarının yine cep yaktı.

Yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi olan karpuz geçtiğimiz hafta olduğu gibi kilosu 4 liradan alıcı beklerken, kavun 8 liradan tezgaha kondu. Kiraz 25, elma 10, kayısı 20 liraya satılırken, geçtiğimiz hafta kilosu 4 liraya kadar inen salatalık bu hafta 8 liradan tezgâha konuldu. Domates ise geçtiğimiz haftaya göre 10 lira daha ucuza satıldı.

Diyalog’a konuşan vatandaşlar, fiyatlarda tutarsızlık ve değişkenlik olduğunu belirterek, geçen haftaya oranla bazı ürünlerde yükseliş bazılarında ise düşüş olduğunu ifade etti. Vatandaşlar, fiyatlarla ilgili kontrol mekanizmasının çalışmadığını savunarak, etkin denetim istedi.

Ne dediler?

Musa Suiçmez (Lefkoşa Muhtarlar Derneği Başkanı)

“Pazardaki fiyatları düzenli olarak takip ediyorum fakat görüyoruz ki bir denetim yok. Fiyatlar değişkenlik gösteriyor. Geçen hafta ve bu hafta salatalığın fiyatında yüzde 100 fark var. Geçen hafta salatalık 4 liraya satılırken, şimdi 8 liradan satılıyor. Yetkililerin denetleme yapması lazım, temel tüketim besinlerinin dahi pahalılıktan yanına yaklaşılmıyor.”



Salih Aslan

“Pazar fiyatları sürekli değişkenlik gösteriyor. Bazı tezgâhlarda fiyatlar uygunken, bazılarında ise ürünler yüksek fiyatlardan satışa sunuluyor. Pazarda ürünleri kendimiz seçebiliyoruz hem bu anlamda hem de fiyatlar açısından pazar, marketlere göre daha uygun. Üst üste gelen zamların ardından akaryakıta gelen zamla birlikte her şeyin fiyatı katlandı.”

Emir Çağan

“Her şey çok pahalı, yağmur gibi zam yağıyor. Akaryakıta, elektriğe, gıdaya her şeye zam geliyor. Bir litre benzin 25 lira, ekmek 7 lira, insanlar geçinemiyor. Emekliler, asgari ücretliler geçim kaygısı yaşamaktadırlar. Maalesef artık ucuz bir şey yok hayat pahalılığı söz konusu…”

Gökhan Aslan

“Pazardaki özellikle temel besin gıdalarında geçen aylara göre bir düşüş var biraz daha fiyatlar düşerse daha iyi olacak. Marketle pazarı kıyasladığımda; marketlerde hafta içi daha düşük fiyatlar seyrediyor, fakat pazar günü olduğunda fiyatları yükseltiyorlar. Yetkililer denetim yaparak fiyatları kontrol altına almalıdır.”

Emine Enver

“Pazara geldim hiçbir şey alamadan geri döndüm. Artık insanlar alışveriş yapamayacak duruma geldi. Akaryakıta zam geldikten sonra artık hiçbir yere gidemeyecek hale geldik. 100 lira akaryakıtla bir yere gitmeden akaryakıt tükeniyor. Hayat pahalılığına yetkililerin bir çare bulmasını ve vatandaşların sesini duymalarını temenni ediyorum.”

Gülsüm Sertkaya

“Pazardaki fiyatlar marketlere oranlar hemen hemen aynı, pazardaki ürünler daha taze ve daha çeşitli bu nedenle alışveriş yapmak için pazarı tercih ediyorum. Pazardaki fiyatlar kış mevsimine göre daha iyi, fiyatlarda düşüş var fakat yine de yeterli bir düşüş değil. Alım gücü düştüğü için asgari ücretle çalışanlar için gerçekten hayat çok zor…”

Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatları şöyleydi:

Karpuz: 4 lira

Kavun: 8 lira

Lahana: 10 lira

Patlıcan: 10 lira

Kabak: 8 lira

Soğan: 12 lira

Patates: 15 lira

Domates: 10 lira

Salatalık: 7 buçuk lira

Fasulye: 20 lira

Kayısı: 20 lira

Şeftali: 15 lira

Kiraz: 25 lira (paket)

Kivi: 16 lira

Armut: 16 lira

Nektarin: 25 lira

Erik: 15 lira

Elma: 10 lira