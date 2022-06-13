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Bunu kimse bozamayacak

Beyaz Ev’de KKTC’deki bazı sivil toplum örgütleriyle buluşan Çavuşoğlu, “Dün, bugün ve daima; birlikteyiz” dedi

Bunu kimse bozamayacak

Türkiye Cumhuriyeti (TC) Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC’deki temasları çerçevesinde sivil toplum örgütü temsilcileriyle Beyaz Ev’de bir araya geldi.
Görüşmede, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve TC Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal da yer aldı.
Mevlüt Çavuşoğlu, yapılan görüşmenin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
“Kıbrıs Türk sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldik” diyen Çavuşoğlu mesajında, “Dün, bugün ve daima; birlikteyiz! Birlikteliğimizi bozmaya çalışanlara geçit vermeyeceğiz!” ifadelerine de yer verdi.

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