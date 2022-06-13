Örnek hareket

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da son günlerde herkese örnek olacak bir yardım kampanyası başlatıldı. Gazimağusa’nın Namık Kemal Mahallesi Muhtarı Oğuzhan Karabulut ile bölgenin tanınmış iş insanlarından Burhan Koç, ihtiyaç sahiplerine gıda ve ayakkabı yardımı başlattı. Diyalog muhabirine konuşan Oğuzhan Karabulut ile Burhan Koç, ellerini taşın altına koyduklarını belirtti ve zor günlerden yardımlaşarak geçilebileceğini vurguladı.

Karabulut: Diğer iş insanlarının da desteğini bekliyoruz

Namık Kemal Mahallesi Muhtarı Oğuzhan Karabulut, içerisinde bulunduğumuz ekonomik darboğaz nedeniyle ellerini taşın altına koyarak ihtiyaç sahiplerine gıda ve ayakkabı yardımı başlattıklarını ifade etti. Koç Brothers Rent a Car Şirketi Direktörü Burhan Koç’a da desteklerinden dolayı teşekkür ettiğini belirten Karabulut, bu zor günlerden yardımlaşarak geçilebileceğini vurguladı ve diğer iş insanlarını da desteğe davet etti.

Koç: Elimizden gelen desteği yapıyoruz

İş insanı Burhan Koç ise uzun yıllar Londra’da yaşadıktan sonra ülkeye geri dönüş yaptığını ifade ettikten sonra, içerisinde bulunduğumuz zor günlerde ihtiyaç sahiplerine ellerinden gelen yardımı şirket olarak yapmak amacı ile ellerini taşın altına koyduğunu söyledi. İhtiyaç sahibi olan veya çevresinde ihtiyaç sahibi olan kişilerden kendilerine mutlaka ulaşmasını isteyen Koç, 0533 887 27 97 ve 0533 874 36 38 numaralı telefonlardan günün her saati kendilerine ulaşılabileceğini ifade etti.