Emeklilik vakti geldi

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, İzmir’de konuştu. Babacan’ın gündeminde Erdoğan’ın adaylık açıklaması vardı. Babacan, "Tünelin ucundaki ışık göründü. Beştepe oligarkları için de yolun sonu göründü. Erdoğan’ın iyi-kötü bu ülkeye hizmetleri oldu. Ama artık emeklilik vakti de geldi" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İzmir'de partisinin Karabağlar ilçe kongresinde konuştu. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylık açıklamasına ilişkin konuşan Babacan, “Tünelin ucundaki ışık göründü. Beştepe oligarkları için de yolun sonu göründü. Erdoğan'a sesleniyorum, dönülmez akşamın ufkundayız. 84 milyon el ele vermiş, sandık gününü iple çekiyor. Erdoğan'ın iyi-kötü bu ülkeye hizmetleri oldu. Ama artık emeklilik vakti de geldi.” dedi.

“Bu seçimi kim kazanacak?” diye soran Babacan yanıtını da şu şekilde verdi:

“En güzel yılları umutsuzlukla, kaygıyla geçen vatandaşlarımız kazanacak. Evladına harçlık veremediği için gizli gizli ağlayan babalar, marketten istediğini alamadığı için başı öne eğilen anneler kazanacak.

Açlıkla sınanan emekli, ürettikçe zarar eden çiftçi, geçinemeyen işçi kazanacak. 28 Şubatçıların 1000 yıllık iktidar hevesini alaşağı eden kardeşlerim kazanacak. Konserleri yasaklanan sanatçılar kazanacak. Bu seçimi otoriter ittifakın görmezden geldiği milyonlar kazanacak.

Sayın Erdoğan, siz görmezden gelinenlerin zaferini iyi bilirsiniz. 2002'de o sessiz yığının desteğiyle iktidara gelmiştiniz. İşte şimdi de görmezden gelinenler kazanacak ve sizin emeklilik günleriniz başlayacak. Kazanan o-bu-şu değil; siz de dahil tüm Türkiye olacak.”

Türkiye-Yunanistan ilişkilerine de değinen Babacan, Ege'de silahlanmanın uluslararası hukuku ihlal etmek anlamına geldiğini belirterek, “Paris Anlaşması'nda yazıyor. Lozan'da yazıyor. Lozan Barış Anlaşması, bu ülkenin kuruluş noktasıdır. Lozan'ı deldirmemek Türkiye Cumhuriyeti'nin bir numaralı görevidir. Hakkımızı hukukumuzu kimseye çiğnetmeyiz” dedi.

