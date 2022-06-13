Tümüyle kalkmalı

Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis, 1980’li yıllardan beri ABD tarafından Güney Kıbrıs’a uygulanan silah ambargosunun çağ dışı olduğunu söyledi.

Petridis, Kathimerini gazetesinde yer alan söyleşisinde, ABD’ye yaptığı ziyareti değerlendirdi. Petridis, ABD’nin uyguladığı kısıtlamaların tamamıyla kaldırılması konusunun Washington’daki temaslarının gündem maddelerinden birini oluşturduğunu ifade etti.

Habere göre, ABD ziyareti kapsamında, 1980’li yılların sonundan itibaren geçerli olan silah ambargosunun tamamıyla kaldırılmasını talep ettiklerini net bir şekilde ifade ettiğini söyleyen Petridis, ziyaretinde ayrıca silah ambargosu yasasının, çağ dışı olduğunu ve savunma iş birliğinin hayata geçirilmesi için engeli teşkil ettiğini belirtti.

ABD’li Senatör Robert Menendez’in ABD ile olan ilişkilerin geliştirilmesine ve İsrail ile 3+1’in oluşturulmasına katkı sağladığını kaydeden Petridis, ABD ziyaretinde Menendez ile de görüşme imkanı bulduğunu ve kendisine savunma işbirliği konusunda bilgi verdiğini söyledi.

ABD’nin büyük bir silah sanayisine sahip olduğunu, bu nedenden dolayı bunlara erişmek istediklerini söyleyen Petridis, RMMO’nun askeri malzeme konusundaki gereksinimlerini ABD pazarından karşılamayla ilgilendiğini ifade etti.

Petridis, söyleşisi sırasında Güney Kıbrıs ile İsrail arasında yapılan “Agapinor 2022” tatbikatının başka bir ülkeye karşı yapılmış olmadığını ve tüm faaliyetlerinin uluslararası hukuka saygı temelinde olduğunu söyledi. Petrdis bu tatbikatın ayrıca iki ülke arasındaki iş birliğinde bir istasyonu teşkil ettiğini belirtti.

Türkiye’nin ve Kıbrıs Türk tarafının tatbikata tepki göstermesi nedeninin sorulması üzerine Petridis, Güney Kıbrıs’ın silahlı kuvvetlerinin, İsrail kuvvetleri ve AB içerisinde ve dışındaki başka ülkelerle, eğitim için gerekli seviyeye, kapasiteye ve hazırlığa sahip olduğunu anladıkları için Türkiye’nin ve Kıbrıs Türk tarafının buna tepki gösterdiğini savundu.

Petridis açıklamasında ayrıca “Agapinor” tatbikatının, Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafına, Doğu Akdeniz bölgesindeki istikrar hedefiyle son yıllarda inşa ettikleri işbirliği ve dışadönüklük mesajı da verdiğini ileri sürdü.

Türkiye’nin Ege ile ilgili sözlü meydan okumaları artırdığına dair bir soru üzerine Petridis, tüm gelişmeleri ve meydan okumaları yakından takip ettiklerini, bununla birlikte her durumun yönetilmesi için Yunanistan hükümeti ile sürekli temas halinde ve hazırlık içerisinde olduklarını da ifade etti.