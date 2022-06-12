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İtfaiye söndürdü

Girne-Değirmenlik yolunda seyreden çakıl yüklü kamyonet alev aldı

İtfaiye söndürdü

Girne - Değirmenlik ana yolunda seyreden çakıl yüklü kamyonet alev aldı. Yangın, egzozun araçtaki ahşap zemine temasından çıktı. Polisten verilen bilgiye göre, Mustafa Aşkar yönetiminde LK 882 plakalı çakıl yüklü araç dün 10.30 sıralarında, Girne - Değirmenlik ana yolu Beşparmaklar Caddesi üzerinde seyrederken tutuştu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, kamyonette maddi hasar meydana geldi.

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