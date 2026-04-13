‘Müsamaha gösterilmez’

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, “Bayraklarımıza yapılan her saldırı, doğrudan millete yapılmış sayılmaktadır ve buna müsamaha gösterilmesi asla mümkün değildir” dedi.

Ertuğruloğlu, Güney Kıbrıs’ta paskalya kutlamaları çerçevesinde Türkiye ve KKTC bayrakların yakılmasına tepki gösterdi.

Ertuğruloğlu, “EOKA zihniyetinin hakim olduğu Rum yönetiminde Paskalya kutlamaları çerçevesinde Türk ve KKTC bayraklarının, ayrıca Türkiye Milli Savunma eski Bakanı Sayın Hulusi Akar’ın resminin yakıldığı basına yansımıştır. Bu faşist eylemi şiddetle kınıyorum. Bayraklarımıza yapılan her saldırı, doğrudan millete yapılmış sayılmaktadır ve buna müsamaha gösterilmesi asla mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

