‘Düşmanlık göstergesi’

Güney Kıbrıs’ta Paskalya kutlamaları sırasında bazı Rum grupların Türkiye ve KKTC bayraklarını yakması ile birlikte Türkiye ve KKTC’ye yönelik sloganlar atılması tepki çekti.

Yaşanan olayların ardından Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler ile Başbakan Ünal Üstel sert tepki gösterdi. Öztürkler, yaşanan olayı “kabul edilemez bir provokasyon” olarak nitelendirirken, Üstel “bir provokasyondan öte Kıbrıs Türk halkının varlığına yönelik açık bir saygısızlık, düşmanlık ve kin göstergesidir. Bu eylemleri güçlü şekilde kınıyoruz” dedi.

EOKA lehine sloganlar atıldı

Güney Kıbrıs’ta düzenlenen Paskalya kutlamalarında provokatif bir olay yaşandı.

Paskalya kutlamaları sırasında bazı Rum gruplar, Türkiye ve KKTC bayrakları ile TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar’ın posterlerini yakarak terör örgütü EOKA lehine sloganlar attı.

Rum gruplar, gelecek Paskalya Bayramı’nı KKTC topraklarında kutlayacaklarını iddia ederek Kuzey Kıbrıs’ı hedef alan açıklamalarda bulundu.

Kabul edilemez bir provokasyon

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, bayrak ve poster yakılmasını “kabul edilemez bir provokasyon” olarak değerlendirerek, bu tür eylemlerin adada barış ve huzur ortamını zedelediğini ve toplumlar arası güveni aşındırdığını ifade etti. Öztürkler, EOKA’nın geçmişine atıf yaparak bu tür söylem ve eylemlerin geçmişin karanlık mirasını canlandırdığını belirtti.

Her milli günde benzer olayların yaşanmasının gerilimi artırdığına dikkat çeken Öztürkler, bu yaklaşımın adada yaşayan iki toplumun huzurunu olumsuz etkilediğini vurguladı. Barışın tek seçenek olduğunu ifade eden Öztürkler, nefret söylemleri ve şiddet içeren eylemlerin çözüm sürecine zarar verdiğini söyledi.

Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios’un açıklamalarına da değinen Öztürkler, dini kurumların siyasi söylemlerle hareket etmesinin barış ortamını zedelediğini ifade etti.

Öztürkler ayrıca Türk askerinin adadaki varlığına ilişkin olarak, güvenlik ve barışın teminatı olduğunu belirterek, bu varlığın devam edeceğini vurguladı.

Bu eylemleri güçlü şekilde kınıyoruz

Başbakan Ünal Üstel de yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ve KKTC bayraklarının yakılmasını kınadı. Güney Kıbrıs’taki gelişmelerin barış ve istikrarı hedef alan tehlikeli bir zihniyetin yeniden ortaya çıkışını gösterdiğini belirten Üstel, bu anlayışın bazı siyasi ve dini çevrelerce sahiplenilmesini kabul edilemez olarak nitelendirdi.

Üstel, kullanılan nefret dilinin genç nesilleri olumsuz etkilediğini ve adadaki barış ortamını riske attığını ifade etti. Bayrak yakma olayının Kıbrıs Türk halkına yönelik açık bir saygısızlık olduğunu belirten Üstel, bu eylemleri güçlü şekilde kınadıklarını söyledi. Üstel şunları kaydetti: “Yine son olarak, Rum gençlerin Paskalya etkinlikleri kapsamında Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayraklarını yakması, bir provokasyondan öte Kıbrıs Türk halkının varlığına yönelik açık bir saygısızlık, düşmanlık ve kin göstergesidir. Bu eylemleri güçlü şekilde kınıyoruz.”