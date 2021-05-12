Esnaf üzgün

Ömer KADİROĞLU

Sağlık Üst Kurulu’nun sokağa çıkma yasaklarını sürdürmesi nedeniyle bayram alış-verişlerinin çok sönük geçtiğini belirten mağaza sahipleri “halkın alım gücü düştüğü gibi, yasakların da etkisiyle eski satışların yarısını bile yapamadık” dedi.

Diyalog muhabirine konuşan mağaza sahipleri, Covid-19’a karşı her türlü tedbirin alındığını, maskesiz müşteri kabul edilmediğini ve hijyen kurallarına uyulduğunu belirtirken, geceleri 21.00’den itibaren sokağa çıkma yasağı konması yüzünden evine kapanan insanların kıyafet de almadığına dikkat çekti.

Ne dediler…?

Havva Türkkal

“Satışlarımız çok iyi olmasa da var. Ancak eski bayramlarda olduğu gibi satış yoktur. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da sakin geçen bir bayram arifesi yaşıyoruz. Arife günü ümit ederim ki biraz daha piyasa hareketlenir. Coronavirüs kısıtlamalarının devam etmesi, halkın alım gücünün düşmesi işlerimize olumsuz yansıdı.”

Hayriye Anıt

“Satışlarımız çok olmasa da günümüz şartlarında iyi gidiyor. Bu bayram kapanmamış olmamız da memnun edicidir. Maske ve hijyen kurallarına uyuyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Ancak eskisi gibi bayramın tadı yok. Ayrıca geceleri 21.00’den itibaren sokağa çıkma yasağı konması yüzünden evine kapanan insanlar kıyafet almıyor. Yasakların sürmesi alışverişi de etkiliyor.”

Gözen Alemdar



“Anneler gününde bir canlılık yaşandı ancak bayram için bir hareketlenme yoktur. İnsanlar bayram ziyaretlerinde bulunamayacakları için birşeyler alma telaşına veya heyecanına girmediler. Eskiden olduğu gibi şimdi bayram havası yok.”Suat Kurt“Satışlarımızda güzel bir hareketlilik var. Bayramda ziyaretler yapılamıyor ancak insanlar hediye olarak çikolata gönderiyor. Bu süreçte daha çok kuryeler çalışıyor. Çünkü insanlar salgın nedeniyle dışarıya çıkmakta endişe yaşıyor. Pandemi dolayısıyle önceden ziyaretlerde verilen çikolatalar bu süreçte kuryeler ile gönderiliyor. Eski bayramlar gibi değil ancak içerisinde bulunduğumuz duruma göre iyi ve heyecan verici bir hareketlilik vardır.”Özhan Güzeloğlu“Anneler gününde bir hareketlilik yaşadık ancak o bile eskisi gibi değildi. İnsanları eve kapattılar, harcamaları arttığı için fakirleştiler. Çok buruk bir bayram geçiriyoruz. İnsanlar sadece market alışverişlerine yöneldi çünkü artık hiç bir şey eskisi gibi değil. Keşke seçim için harcanan paraları ihtiyaçlı insanlara dağıtsalardı. Destek verdiler ancak bu bin 500 lirayı reva görenler buyursun kendileri geçinsin bakalım yapabiliyorlar mı? İnsanları çok kötü duruma düşürdüler. Derhal bir şeyler yapılmalıdır çünkü bu iş böyle gitmez. Cebimde para yoksa, şevk yoksa bayram zaten olmaz.”Dilara Dağman“Satışlarda bir hareketlilik var. Pandemi döneminde yaşadığımız kapalılık sürecinde esnaf olarak aldığımız yaraları sarmaya çalışıyoruz. İlk kapanma sonrasında insanlar gelmekten korkuyordu ancak yavaş yavaş tekrar piyasaya çıkmaya başladılar. Eskiden insanlar geldiği zaman tek mağazadan aile giyinip gidiyordu.”