Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı Girne 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi’ne devam eden özel gereksinimli gençler, hazırladıkları ürünleri Sosyal Hizmetler Dairesi önünde sergiledi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre; Engelliler Haftası çerçevesinde düzenlenen etkinlik “Üretmeye Engel Yok" sloganıyla yapıldı.
‘Üretmeye Engel Yok’
Özel gereksinimli gençlerin hazırladığı ürünler sergilendi
Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı Girne 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi’ne devam eden özel gereksinimli gençler, hazırladıkları ürünleri Sosyal Hizmetler Dairesi önünde sergiledi.
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