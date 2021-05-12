banner493

‘Üretmeye Engel Yok’

Özel gereksinimli gençlerin hazırladığı ürünler sergilendi

‘Üretmeye Engel Yok’
banner432

Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı Girne 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi’ne devam eden özel gereksinimli gençler, hazırladıkları ürünleri Sosyal Hizmetler Dairesi önünde sergiledi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre; Engelliler Haftası çerçevesinde düzenlenen etkinlik “Üretmeye Engel Yok" sloganıyla yapıldı.

banner499
Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Hüseyin Akcan,  etkinlikte yaptığı konuşmada pandemi koşullarından dolayı, her yıl yapılan etkinliklerin bu yıl yapılamadığını, özel gereksinimli gençlerin başkalarına ihtiyaç duymadan, kendine yeten ve üreten bireyler olarak neler yapabileceğini göstermek ve farkındalık yaratmak için, on sekiz yaş üstü rehabilitasyon merkezlerinde yaptıkları ürünleri stant açarak sergilemek istediklerini kaydetti.
 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

YORUM EKLE
Gönder
banner502
SIRADAKİ HABER
AB'de aşı kartlı turizm başlıyor
AB'de aşı kartlı turizm başlıyor
  1. DÜNYA

banner471

banner459

banner468

banner460