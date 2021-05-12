Kuzeyde 33, güneyde ise 390 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 9 bin 10 test yapıldı; 24'ü yerel 33 pozitif vakaya rastlandı, 39 kişi ise taburcu edildi. Güney Kıbrıs’ta ise son 24 saatte yapılan 65 bin 548 test neticesinde 390 yeni Coronavirüs vakası belirlendi; 2 kişi de hayatını kaybetti

KKTC Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, vakalardan 1 kişi hava yolu ile ülkeye gelirken, 8 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıydı ve bu süre içinde gözetim altında bulunuyorlardı.

24 yerel vakanın 17’si Lefkoşa, 1’i Gazimağusa, 5’i Girne ve 1’i Güzelyurt bölgesinden olurken, vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

Lefkoşa: Gönyeli-4, Yenikent-2, K.kaymaklı-3 , Sanayi Bölgesi-2 ,Hamitköy-2, Metehan-2,Haspolat-1,Çağlayan-1.



Girne: Girne Merkez-4 . Edremit-1.Gazimağusa: Çanakkale- Bölgesi -1.Güzelyurt: Aşağı Bostancı-1.

Güneyde yine can kaybı

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 65 bin 548 test neticesinde 390 yeni Coronavirüs vakası belirlendi; 2 kişi de hayatını kaybetti. 77 ve 62 yaşındaki 2 erkek hastanın bugün hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 339’a vaka sayısı ise 70 bin 98’e yükseldi. Devlet hastanelerinde tedavisi süren 189 Covid-19 hastasından 57’sinin durumunun ciddi olduğu bildirildi.

Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2021, 09:46