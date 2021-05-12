Turunçlu kavşağına hız tespit kamerası

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Polis Genel Müdürlüğü tarafından “ülkede acil müdahale gerektiren kara noktalardan biri” olarak nitelendirilen Lefkoşa-Gazimağusa ana yolundaki Turunçlu kavşağının daha güvenli hale getirilmesi için, hız kameralarının kavşağın üzerine monte edilmesi yönünde talimat verdi.

Hız kameralarının kavşak üzerine konmasıyla birlikte sürücülerin 65km/s üzerindeki hızlarla kavşaktan geçmeleri caydırıcı hale getirilecek.

Canaltay’dan trafik için uyarılar



Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Canaltay, konuyla ilgili şunları kaydetti:Geçmişte yaşanan acıların yeniden yaşanmasının önüne geçmek ve Turunçlu kavşağındaki yol ve trafik güvenliğini artırmak için hız kameralarını kavşağın üzerine monte ediyoruz. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı olarak tüm birimlerimizle halkımıza daha refah ve güvenli bir gelecek sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz.

Personelin bayramını kutladı

Öte yandan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, bakanlığa bağlı dairelerin Gazimağusa şubeleri ile Gazimağusa Kaymakamlığı’nı ziyaret ederek çalışanların bayramını kutladı.