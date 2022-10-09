Esnaf yetkilileri uyardı: Ülke batar

Ömer KADİROĞLU

Kara Sınır kapılarının yetersizliği ve KKTC muhaceretinde personel eksikliği yüzünden geçiş yapanlar işkence çekmeye devam ediyor. Lefkoşa’nın Lokmacı kapısı dün turist akınına uğrarken, muhaceret kabinleri önünde uzun kuyrukların oluşması bölge esnafından da tepki gördü. Esnaf, sınır kapılarına bir an önce el atılmasını istedi.

Son zamanlarda gerilim yaratacak davranışlar yüzünden kapıların kapanabileceği yönündeki söylemlerden de rahatsız olan Arasta esnafı “eğer kapılar kapanırsa sadece bizler değil, tüm ülke ekonomisi iflas eder. Hepimiz batarız” diyerek KKTC yetkililerine mesaj gönderdi.

Ne dediler?..

Songül Kurt

“12 yıldır Arasta bölgesinde esnafım. Sınır kapılarının gerek kapının bulunduğu bölgedeki esnaf gerekse ülke genelindeki esnaf iş yapıyor. Arasta bölgesi de buna dahil. Yerli halk buraya maalesef pek fazla uğramıyor ve güneyden gelenler sayesinde ayakta duruyoruz. Sınır kapılarının kapanması demek hem Arasta da hem de diğer bölgelerde çok sayıda esnafın kepenk kapatması demektir.”

Bünyamin Yüksekbaş

“ Sınır kapılarının kesinlikle ülke ekonomisine büyük artısı var. Güneyden geçenlerin buralarda alışveriş yapması ekonomiye artı oluyor. Keşke hiç sınır olmasa da herkes istediği gibi özgürce alışverişe gidip gelebilsin. Sınır kapılarının kapanması bir insanın kendisini evine kapatıp dışarıya çıkmaması gibidir. Bu kapıların kapatılması ile bütün bunları kaybetmiş olacağız.”

Mustafa Yüksekbaş

“İşlerimiz çok şükür yavaş yavaş toparlanmaya başladı. Çarşıda güzel bir hareketlilik var ve bu kalabalık da işlerimize olumlu yansıyor. Sınır kapıları kesinlikle ülke ekonomisine katkısı vardır ancak gelenler isyan ediyor. İşleyiş konusunda sınır kapıları yetersiz kalıyor ve bunun rahatlatılması gerekiyor. Sınır kapılarının kapatılması demek eskisi gibi kapı önlerinde tavla atacağız demektir.”

Ömer Cabacaba

“ Kapıların açılması ile işlerimizde biraz hareketlilik yaşanır oldu. Sınır kapılarının işlerimize olumlu etkileri vardır. Yerli halkımız buraya çok fazla gelmiyor ve bu bölgenin esnafı güneyden gelenlerle ayakta duruyor. Şu anda siyasi nedenlerden dolayı sınır kapılarının kapanabileceği gündeme geldi. Bu durumun yaşanması ile bu bölge terk edilecektir. Dileriz ki böyle bir durumla karşı karşıya kalmayız.”

Özkay Ertayfur

“Bu ara işlerimiz biraz daha iyi gidiyor. Sınır kapılarındaki yoğunlukların rahatlatılması ile çok daha fazla insanın buraya geleceği böylelikle de esnafın iş yapması ile ekonominin daha da canlanması demektir. Sınır kapılarının açık olması işlerimizin iyi gitmesi demektir. Sınır kapıları kapanırsa burada açık dükkan bulamayacaklar. Esnaf dükkanlarını kapatarak buraları terk edecektir.”

