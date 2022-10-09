Kurallara uymayan yandı

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında, önceki akşam 20.00 ile dün sabah 01.00 saatleri arasında asayiş ve trafik denetimleri yapıldı. Beş ilçede gerçekleştirilen denetimlerde bin 765 araç sürücüsü kontrol edildi; 543’üne ceza yazıldı, 3’ü tutuklandı. Rapor edilen sürücülerden 17’sinin alkol tesiri altında araç kullandığı belirtildi. Çeşitli nedenlerden dolayı da 39 araç trafikten men edildi.

Lefkoşa’daki denetimler kapsamında, kahvehane, gece kulüpleri ile halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilirken, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, 800 araç sürücüsü kontrol edildi ve 6’sı alkollü içki tesiri altında araç kullanma olmak üzere, çeşitli suçlardan dolayı toplam 311 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Çeşitli suçlardan dolayı 27 araç trafikten men edildi ve 1 sürücü tutuklandı.

Ayrıca, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele İlçelerinde, polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri kapsamında 965 araç sürücüsü kontrol edildi ve 17’si alkol tesiri altında araç kullanma olmak üzere, çeşitli suçlardan dolayı 232 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Çeşitli suçlardan dolayı 12 araç trafikten men edildi, 2 sürücü ise tutuklandı.



