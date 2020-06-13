Esnafa sürpriz oldu

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Ersin Tatar, İskele’de Açık Pazarı ziyaret etti. Farklı zaman dilimlerinde Pazar yerini ziyaret eden Akıncı ile Tatar hem esnafla hem de vatandaşlarla sohbet etti, dertlerini dinledi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Akıncı’ya, İskele Bölge Muhtarı Sermet Nereli de eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı ziyarette yaptığı konuşmada, sağlığın kuşkusuz her şeyin başı olduğunu, bununla birlikte geçim derdinin de sürdüğünü belirtti; özellikle esnafın büyük sıkıntılara göğüs gerdiği zor bir dönemden geçmekte olunduğunu söyledi. “Her geçen gün çarşı ve pazarların giderek hareketlendiğini görmek, bir yandan ekonomi için umutlanmamıza neden olurken, bir yandan da tedbiri elden bırakmadan toplum sağlığını korumaya devam etmemiz gerektiğini hepimize hatırlatıyor” diye konuşan Akıncı, daha güzel ve daha sağlıklı günler için üretmeye, çalışmaya devam ederken virüs belasından korunmak için maske kullanmaya, mesafeye ve kişisel hijyene uymanın sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.

Tatar esnafla sohbet etti

Ersin Tatar da İskele Cuma pazarını gezerek vatandaşlarla bir araya geldi. Alışveriş yaparak vatandaşların sorunlarını da dinleyen Başbakan Tatar, sıkıntılı pandemi sürecinin yavaş yavaş sonuna gelindiğini ifade ederek yaz mevsiminin de gelmesiyle birlikte normalleşme sürecine girildiğini kaydetti. Başbakan Tatar, söz konusu ziyarette Pazar esnafı ve vatandaşların sorunlarını dinleme fırsatı bulduğunu söyleyerek yerli üretimi, çiftçiyi ve hayvancıyı desteklemenin önemine değindi.

Başbakan Ersin Tatar’a pazar ziyareti sırasında Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Çavuşoğlu ile bazı milletvekilleri de eşlik etti.