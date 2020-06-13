Güney'de 200 milyonluk proje

Rum Elektrik İdaresi (AİK)’in, Vasiliko’daki santrale 6’ncı türbinin inşa edilmesi ve bunun işletilmesi konusunda ihaleye çıkacağı ve bunun 200 milyon Euro maliyete sahip bir proje olmasının beklendiği haber verildi.

Bunun önümüzdeki 20 yılın elektrik ihtiyacına katkıda bulunacağını yazan Fileleftheros gazetesi, 130 -160 megavatlık buhar ve gaz türbinleriyle birlikte, çift yakıtlı ve kombine çevrim bir enerji üretim birimi olacağını belirtti.

Doğal gazın birincil yakıt olacağını da yazan gazete, inşa edilecek 6’ncı türbinin AİK’in Vasiliko’daki 4 ve 5’inci üniteleriyle benzer bir teknolojiye sahip olacağını ifade etti.

RAEK’in 6’ncı türbinle ilgili izni 20 Mart tarihinde verdiğini de kaydeden gazete, hedefin 6’ncı türbinin 2048 yılına kadar 25 yıl hizmet vermesi olduğuna işaret etti.

Türbinden salınacak olan kirli gazlar konusunda ihaleye çok sert şartlar konacağını da kaydeden gazete, ihaleye başvuruların 21 Ağustos tarihinde sona ereceğini ifade etti.

Türbinin 27 ayda inşa edilmesi ve 2023 yazından önce faaliyet geçmesinin öngörüldüğü de belirtildi.

Avrupa’dan kredi alınacak

Öte yandan gazete, başka bir haberinde ise, Avrupa Yatırım Bankası Yönetim Kurulunun, Lüksemburg’da, Güney Kıbrıs’a sıvılaştırılmış doğal gazın gelişi projesinin inşasıyla ilgili 150 milyon Euro’luk finansmanı onayladığını yazdı.

Projenin hayata geçirilmesini, Rum Yönetimi adına Rum Devlet Doğal Gaz Şirketi DEFA’nın yan kuruluşu olan ETİFA’nın (Doğal Gaz Altyapıları Şirketi) üstlendiğini kaydeden gazete, bunun Vasiliko’daki terminal projesinin hayata geçirilmesi ve elektrik üretimi için doğal gazın gelişi açısından oldukça önemli bir adım olarak nitelendirildiğini belirtti.

Avrupa Yatırım Bankasının ETİFA ile DEFA’ya olan güvenine de işaret edilen haberde, kredinin düşük faizle birlikte 20 yıllık olduğu ve inşaat sermaye giderleriyle alakalı olduğu da belirtildi.

Stratejik öneme sahip

Politis gazetesi ise manşetten yer verdiği haberinde, Avrupa Yatırım Bankasının, DEFA’nın, Vasiliko’daki sıvılaştırılmış devlet doğal gaz terminalinin inşaat çalışmalarının finanse edilmesiyle ilgili 150 milyon Euro’luk kredi başvurusunu onayladığını yazdı.

Bunun ETİFA’nın, en azından 20 yıllık doğal gaz ihtiyaçlarına hizmet edecek olan stratejik öneme sahip bir enerji altyapısıyla ilgili projeleri ilerletme konusundaki son engel olduğunu kaydeden gazete, kredinin onaylanması konusunda çetin bir mücadele verildiğini, çünkü Avrupa hükümetlerinin, projenin Çin’in iki devlet şirketinden oluşan bir konsorsiyumuna verilmesine tepki gösterdiklerini belirtti.

Kararın ardından çalışmaların Temmuz ayı içerisinde başlamasına dair yolun açıldığını da yazan gazete, projenin 24 ayda teslim edilmesinin öngörüldüğünü iletti.

Haberde, Çinli şirketlerin ekiplerinin Güney Kıbrıs’a gelişlerinin hızlandırılmasıyla ilgili olarak, gerekli izinlerin çıkarılması için, Rum Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanının yardımının isteneceği de belirtildi.