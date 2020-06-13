Unutulmayacak

Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün eşi Kıbrıs’ın ilk Firt Lady’si Süheyla Küçük (95), son yolculuğuna uğurlandı.

Tedavi gördüğü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Pazartesi günü hayatını kaybeden Süheyla Küçük için merhum eşi Dr. Fazıl Küçük’ün mezarının bulunduğu Anıttepe’de saat 17.00’de tören düzenlendi. Cenaze Anıttepe’ye götürülmeden önce Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünden geçerken durduruldu ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile eşi tabuta karanfiller bıraktı.

Cenaze törenine, Küçük ailesi, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, 1. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 2. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Altan Er, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Başkanı Tufan Erhürman, bazı bakanlar, bazı milletvekilleri, askeri erkan, kurum kuruluş dernek temsilcileri, Süheyla Küçük’ün sevenleri katıldı.

Cumhurbaşkanı Akıncı: Her zaman anımsanacak

Törende konuşmalar yapıldı, merhum Süheyla Küçük’ün özgeçmişi okundu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Başkanı Halide Tunceri, Küçük ailesi adına torunu Esen Küçük konuştu. Oğlu Mehmet Küçük de teşekkür konuşması yaptı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yaptığı konuşmada, toplumun mücadeleyle geçen yakın tarihinin en önemli şahsiyetlerinden birisini sonsuzluğa uğurlamakta olduklarını belirterek, “Süheyla Küçük, toplumsal mücadeleye yaptığı katkı ve Kıbrıs Türk kadın hareketindeki müstesna yeriyle her zaman anımsanacaktır” dedi.

Selen Süheyla Küçük: Sevginin önemini öğretti

Süheyla Küçük’ün torunu Selen Süheyla Küçük de konuşmasında, babaannesini sonsuz yolculuğuna uğurlarken onun kendisine öğrettiklerinden bahsetti.

Selen Süheyla Küçük, babaannesinin hoşgörülü olmayı, her ortama ayak uydurmayı, yaslanacak sağlam bir duvar olmayı, ayakları üzerinde dimdik durabilmeyi, ihtiyaçlılara yardım etmeyi, modern ve güçlü bir kadın olmayı kendisine öğrettiğini anlattı.

Tunceri: Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği öksüz kaldı

Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Başkanı Halide Tunceri, Süheyla Küçük’ün ölümünden duyduğu derin acıyı ifade etmek için kelimelerin yetersiz kaldığını kaydetti ve Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği’nin Süheyla Küçük’ün ölümüyle öksüz kaldığını söyledi.

Mehmet Küçük acılarını paylaşanlara teşekkür etti

Süheyle Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük de yaptığı konuşmada, annesinin hastalık sürecinde ve ölümünden sonra acı günlerinde yanlarında olan, kendilerine destek veren taziyelerini ileten Başta TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı olmak üzere tüm devlet ve hükümet yetkililerine, kurum kuruluş dernek temsilcilerine ve tüm halka teşekkürlerini sundu.

Konuşmaların ardından cenaze namazı kılındı ve cenaze Küçük, eşinin bulunduğu Anıt Mezarı’n bulunduğu alana defnedildi.