Talihsiz çift

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Tatlısu yakınlarında ülkeye yasa dışı giriş yaptıkları tespit edilen 13 mülteciye yardım ettikleri belirtilen İbrahim Demir, Fatih Esergül ve Hakan Esergül hakkındaki soruşturma sürüyor.

Operasyonda yakalanan ve ifadelerinde ‘Tesadüfen oradaydık” diyen Gökhan Akter ve Gülcan Akter’in doğru söylediği anlaşıldı. Akter çifti serbest bırakılırken, İbrahim Demir, Fatih Esergül ve Hakan Esergül dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yürüten polis memuru Ersoy Saydağ, 9 Haziran 2020 tarihinde, Tatlısu’da insan kaçakçılığı yapılacağı ve mülteci getirileceğine dair ihbar alındığını ve söz konusu bölgede pusuya yattıklarını söyledi. Polis, saat 23.00 sıralarında, Suriye uyruklu 13 mültecinin bir tekne ile kıyıya geldiğini ifade etti. Saydağ, İbrahim Demir, Fatih Esergül ve Hakan Esergül’ün kıyıya çıkan mültecileri karşıladığını ve onlara yardım etmek isterken suçüstü yakalandıklarını açıkladı.

Soruşturma devam ediyor

Polis, yakalanan zanlıların bazı ifadeler verdiklerini belirterek, Fatih Esergül ile Hakan Esergül’ün söylediklerini aktardı. Saydağ, Esergül kardeşlerin ifadelerinde Türkiye’den bir kişinin İbrahim Demir’i aradığını, teknesinin arızalandığını söyleyip yardım istediğini öne sürdüklerini açıkladı. Polis, Esergül kardeşlerin Demir’e yardımcı olmak için bölgede olduklarını iddia ettiklerini de aktardı.

Saydağ, soruşturmanın sürdüğünü bildirerek, mahkemeden ek süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların 7 gün daha polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.