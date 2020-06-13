Güney Kıbrıs’ta 5 yeni vaka

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte bin 289 test yapıldı, 5 yeni Coronavirüs vakası tespit edildi. Yeni tespitlerle güneydeki toplam vaka sayısı 980’e yükseldi.

Kıbrıs Sağlık Bakanlığı Epidemiyolojik Gözetim Birimi'nden elde edilen verilere göre, son 24 saatte toplam bin 289 laboratuvar testi sonucu 5 yeni Coronavirüs vakası tespit edildi.

Yeni uçuşlarla birlikte ortaya çıkan vakaların temasları izlendi ve 39 test sonucu, 3 vaka belirlendi.

Ayrıca, adaya geri gelenlere yapılan 279 test sonucu da bir vaka saptandı. Diğer bir vakanın da halk sağlığı klinikleri tarafından belirlendiği açıklandı.

Ayrıca kuaför, berber, güzellik salonları ve restoranlarda 173,okullarda 55 test yapıldı, herhangi bir vaka belirlenmedi.

Genel Hastanelerin Mikrobiyolojik Laboratuvarlarında 145 test sonucu herhangi bir vaka ortaya çıkmazken, özel işletmelerde de rastgele 337 test yapıldı, olumsuz bir sonuca rastlanmadı.

Kuzeyde yine vaka yok

Öte yandan Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 79 test yapıldı, yeni vakaya rastlanmadı.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 79 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.



Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2020, 11:45