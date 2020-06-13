Kararlar nasıl uygulanacak. Bilen var mı?

Çiğdem AYDIN

Hükümetin 1 Temmuz’dan itibaren güneye geçişlerin yanı sıra ziyaretçiler için PCR testi şartıyla turizm faaliyetlerini başlatma kararı bazı tartışmaları da beraberinde getirdi. Özellikle B grubundaki İsviçre, Çek Cumhuriyeti ve Polonya ile C grubundaki İngiltere’den geleceklere adaya girişte ikinci test şartı konulmasını değerlendiren sağlık örgütleri eldeki imkânlarla günde ancak 300 kişiye test yapılabileceğini belirtti.

Diyalog’a konuşan Tabipler Birliği Başkanı Özlem Gürkut, PCR testini sadece devlet hastanelerinin yaptığını söylerken, bakanlığın nasıl bir yol izleyeceğinin bilinmediğini ifade etti. TIP-İŞ Başkanı Ahmet Varış da “Devlet hastaneleri bir haftada 2 bin test yaparken, o hafta içinde 10 bin kişi geçiş yapmak isterse buna imkân yoktur” dedi.

Gürkut: Nasıl bir yol izleyeceği belli değil

Tabipler Birliği Başkanı Özlem Gürkut, Sağlık Bakanlığı’nın kendilerine testler konusunda bilgi vermediğini ifade ederek, şunları söyledi: Sağlıkta örgütlü Tabipler Birliği olarak bize bu soruların yanıtı bakanlık tarafından bildirilmedi. Bakanlık, şu anda biliyor PCR testinin sadece devlet hastanelerinde ve iki laboratuvarda yapıldığını biliyor. Farklı bir yol izlemeyeceklerse ki, şu ana kadar öyle bir girişim veya açıklama yok o zaman testler sadece bu iki laboratuvarda yapılacak.

Sağlık Bakanlığı henüz böyle bir kararı alırken nasıl bir yol izleyeceği ile ilgili bir açıklama yapmadı. Maliyetlere gelince; PCR testleri her iki laboratuvarda yapılıyor ve aralarında fiyat farkı da vardır.

Bu konuda bilgimize getirilmedi. Bakanlık hesaplayacak herhalde. Parasını kimin ödeyeceği veya nasıl ödeneceği ile ilgili de bilgim yok.”

Devlet olanak sağlamalı

Gürkut, KKTC’nin test kapasitesinin de yetersiz olduğunu ifade ederek, şunları dile getirdi: “Bildiğim kadarıyla elimizde şu anda sınırlı sayıda PCR test kiti vardır. Eğer bu yapılacaksa çok sayıda PCR test kitini almalıdırlar. Günde 3 bin veya 10 bin test yapabilir mi? sorusuna yanıtı Sağlık Bakanlığı kendi açıkladığı raporda belirtti. Diyor ki, günde maksimum 300 tane test yapılabilir… Peki, bu bahsetmiş oldukları güneyden veya Türkiye’den gelecek olanların ellerindeki PCR testlerini kim değerlendirecek. Maske meselesinde olduğu gibi testleri de vatandaşlara bıraktık. Maskenizi bulun demiştik, şimdi de testinizi yapın diyoruz. Tüm bu kararları alan hükumet veya bakanlık bunların olanaklarını yaratmak zorundadır ve devletin görevidir. PCR testine ulaşılması, laboratuvar, genetik uzmanları gibi sıkıntıları çözmelidir. Şu ana kadar bu kapsamlarda yapılmış çalışma varsa da ben görmedim, duymadım. “

Varış: Sendikamıza bilgi verilmedi

TIP-İŞ Başkanı Ahmet Varış da bakanlığın kendilerine testler konusunda herhangi bir bilgi vermediğini ifade etti. Varış, şunları kaydetti: Varış: “PCR testlerinin nasıl ve nerede yapılacağı, maliyetinin ne olacağı konularında sendikamıza bilgi verilmedi. Daha önceki dönemde yani yaklaşık iki ay önce bakanlık konuyla ilgili genelge yayınladı. O genelgeye göre hızlı test yanında PCR testi bin TL denilmişti. Kişiler kendileri ödüyordu. Bugünkü durumda bu işin yöntemi nasıl olacak ki bu da bize bildirilmedi. Yani PCR testini kim nerede yapacak. Şu anda bir ücret alınmıyor.



Kapasite yetersiz

KKTC’de günlük test kapasitesinin 300 olduğunu ifade eden Varış, sayının çoğalması halinde talebin karşılanamayacağını dile getirdi. Varış, şunları söyledi: “Şu anki şartlarda laboratuvarda günlük 300 tane test yapılabiliyor. Bir haftada çarptığımız zaman haftada 2 bin test yapıyor. Bahsedilen durumda bir haftada 10 bin kişi geçiş yaparsa test yapabilme kapasitesi yetersizdir. Uygulama ve alınan kararların yapılabilmesi için test kapasitesini artırabilmek gerekiyor. Hızlı sürede sonuç veren Türkiye’nin kullandığı testler vardır… O testleri temin edebilirse Bakanlık olabilir ama laboratuvarların da hazır olması gerekiyor.”

Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2020, 11:40