Abdullah’ın yüzü kesildi

Suna ERDEN

Gönyeli’de kız meselesi yüzünden çıkan kavga sonucu 7 kişi tutuklandı. Kavgada yabancı uyruklu ve öğrenci olan7 kişinin iki gruba ayrılıp birbirlerine vurdukları belirtildi.

Polis, kavgaya karışan Nour Eddin Tarıeh, Abdullah Ghassan Alyahmoun, Abdullah Dehnah, Youssef Waled Abdelsalam Nasser, Rami Hammami, Mohamed Ayash ve Moutasembellah Ahmed’i dün mahkemeye çıkardı. Olayla ilgili başka şahısların da arandığı belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, kavga olayının 11 Haziran tarihinde saat 21.00 sıralarında Gönyeli’de sokak ortasında meydana geldiğini söyledi. Polis, Nour Eddin Tarıeh, Abdullah Ghassan Alyahmoun, Abdullah Dehnah’ın bir taraf, Youssef Waled Abdelsalam Nasser, Rami Hammami, Mohamed Ayash ve Moutasembellah Ahmed’in ise diğer taraf olup kavga ettiklerini belirtti. Polis, zanlıların kavga esnasında birbirlerine vurduklarını, çıkan olayda Abdullah Dehnah’ın yüzünde kesici aletle 8 santim yara oluştuğunu söyledi.

Kavganın kız meselesi yüzünden meydana geldiğini kaydeden polis, zanlıların olaydan bir gün sonra tespit edilip gözaltına alındıklarını ifade etti.

Polis, soruşturma başlatıldığını, kavgaya karışan başka şahıslar olduğunu ve bunların tespitinin yapılacağını belirterek, 3 gün süre talep etti.

Mahkeme haklarında soruşturma yürütülen 7 zanlının 3 gün süre ile tutuklu kalmasına emir verdi.