Güney Kıbrıs’taki C2 Casino’ya bağlı tüm şubelerin bugünden itibaren açılacağı bildirildi.
Kıbrıs Operasyonu başkanı Devi Kerr yaptığı açıklamada, Limasol’daki ana Casino’nun yanı sıra Lefkoşa ve Baf şubelerinin haftada 7 gün ve 24 saat esasıyla açık olacağını, Ayia Napa şubesinin ise her gün 15.00 ile 06.00 arasında çalışacağını söyledi.
Oyun masalarında en fazla 3 kişinin oturacağını belirten Kerr, slot makinelerinde mesafe kurallarının uygulanacağını kaydetti.
Güney'de Casino’lar bugün açılıyor
Ağırlık 3 şubede
Güney Kıbrıs’taki C2 Casino’ya bağlı tüm şubelerin bugünden itibaren açılacağı bildirildi.
YORUM EKLE