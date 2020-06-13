Güney'de Casino’lar bugün açılıyor

Güney Kıbrıs’taki C2 Casino’ya bağlı tüm şubelerin bugünden itibaren açılacağı bildirildi.

Kıbrıs Operasyonu başkanı Devi Kerr yaptığı açıklamada, Limasol’daki ana Casino’nun yanı sıra Lefkoşa ve Baf şubelerinin haftada 7 gün ve 24 saat esasıyla açık olacağını, Ayia Napa şubesinin ise her gün 15.00 ile 06.00 arasında çalışacağını söyledi.

Oyun masalarında en fazla 3 kişinin oturacağını belirten Kerr, slot makinelerinde mesafe kurallarının uygulanacağını kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2020, 11:48