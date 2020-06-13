Gözüne sinek kaçmış

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Karaoğlanoğlu’nda yolda yürüyen Ngoy David Kakudjı'ye çarparak ölümüne sebep olan, kaza yerinde durmayarak kaçan Mustafa Volkan Hasanbulli, neye çarptığını bilmediğini söyledi. Gözüne sinek kaçtığını, dikkatinin bu nedenle dağıldığını öne süren zanlı ifadesinde, “Bir şeye çarptığımı hissettim ancak ne olduğunu daha sonra fark ettim. Avukatımı arayıp teslim oldum” iddiasında bulundu. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, kazanının 11 Haziran 2020 tarihinde saat 22.30 sıralarında Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde meydana geldiğini söyledi.

Avukatı ile birlikte polise gitti

Polis, yönetimindeki GN 606 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyreden zanlının dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu o esnada yolun kuzeyinden güneyine doğru geçmekte olan Ngoy David Kakudjı'ye çarparak ağır yaralanmasına neden olduğunu belirtti. Polis, Kakudjı'nin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini söyledi.

Polis zanlının olay yerinden kaçtığını ve aracının kaza yerine 300 metre uzaklıkta bir sokak arasında bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis, zanlının daha sonra avukatı ile polis karakoluna teslim olduğunu belirtti.

Soruşturmanın yeni başladığını, alınması gereken ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirten polis, zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Gözüme sinek kaçtı

Mahkemede söz hakkı verilen zanlı ise araç kullanırken gözüne sinek kaçtığını ve biran dikkatini kaybettiğini, devamında bir şeye çarptığını hissettiğini ancak ne olduğunu daha sonra fark ettiğini söyledi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme zanlı hakkında 3 gün tutukluluk kararı verirken, yaşamını yitiren Kakudjı'nin üniversite öğrencisi olduğu öğrenildi.