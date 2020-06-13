Otelciler Birliği'de moraller bozuk

Aytuğ TÜRKKAN

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) Başkanı Dimağ Çağıner, hükümetin açılım kararlarının turizm için bir anlam ifade etmediğini söyledi.

Çağıner, ülkeye gelişte PCR testinin şart koşulduğunu ancak Türkiye’de turistik geziler için test yapılmadığını ifade etti.

Diyalog’a konuşan Çağıner, “Eğer 1 Temmuz kararı Türkiye Sağlık Bakanlığı ile görüşülmeden alınmışsa büyük bir yanlış yapılmıştır” dedi.

Çağıner, hükümetin ikinci ekonomik paket hazırlığında olduğunu da söyledi. Çağıner, istihdam konusunda bu pakette beklentileri olduğunu belirtti.

Kendilerinin de öneriler yaptıklarını anlatan Çağıner, bu pakette gerekli açılımların yapılmaması durumunda temmuz sonunda kaotik bir ortamın oluşacağı uyarısında bulundu.

Birçok soru işareti var

KITOB Başkanı Dimağ Çağıner, Diyalog TV canlı yayınında gündemi değerlendirdi.

Çağıner, 1 Temmuz’da PCR testi ile Türkiye’den turistin gelecek olmasının sevindirici olduğunu ancak birçok soru işaretleri bulunduğunu söyledi. Testlerin nerede ve nasıl yapılacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadığını belirterek, şunları söyledi: PCR testinin maliyet sıkıntısı var. Bir de bu testi nasıl yapacak insanlar. Türkiye’de bu konuda bizim bildiğimiz bir hazırlık yok. Türkiye’de vatandaş tatil amaçlı bu testi yaptıramıyor. Hasta olanlara test yapılıyor. Bu konuda yasal sorun var. Hükümetimizin böylesi bir karar almadan önce bu girişimleri yapacağını düşünüyorduk. Çünkü PCR ile geliş yeni bir durum değildi. Eğer hükümetimiz TC Sağlık Bakanlığı ile temasa geçmeden bu kararı aldıysa büyük yanlış yaptı.”

Başkan Çağıner, yapılacak girişimler ile belki de 1 Temmuz’dan önce bu sorunun çözülebileceğini ancak bunun Temmuz ayının yarısının da kaybedildiği anlamı taşıdığını ifade etti.

Çağıner, “1 Temmuz’dan önce bunu söylemenin bir anlamı yok. Bu karar açıklandığı sırada Türkiye’deki sistemin nasıl çalışılacağının söylenmesi gerekiyordu. Bize gelen bilgi böyle bir çalışmanın olmadığıdır. Umarım biz yanlış biliriz de bu sorun yarın çözülmüş olur” dedi.

Eylem uyarısı

Çağıner, 1 Temmuz’da testli giriş olsa da turizm faaliyetlerinin hemen başlayamayacağını ifade etti.

Eylem sinyali veren Çağıner, şu şekilde konuştu:

“Biz eylem süreci içerisindeyiz, çünkü tek sorun gelişler ya da PCR testi konusu değildir. Turizm sektöründe istihdam konusunda çok büyük sorunlar var. Bu işletmelerin nakit girdisi yok, bu kadar istihdamı nasıl elinde tutacak. Hükümetin açıklayacağı yeni ekonomik paketteki istihdam kararları bizler için çok önemli. Ayrıca işletmelerin ayakta durabilmesi için ihtiyaçları olan kaynak aktarımı da çok önemli bir konu.

Zaten para yok, çalışana verebileceğimiz iş yok, üzerine bir de umutla beklediğimiz 1 Temmuz tarihindeki gelişlerin kısıtlı ya da hiç olmayacağını gördüğümüz zaman moralimiz tamamen bozuldu.

Biz hükümetten bütünlüklü bir bakış açısı istiyoruz. Yaşanacak sıkıntı istihdama ve ekonomiye çok büyük etkisi olacak.”

Çağıner, bu pakette gerekli açılımların yapılmaması durumunda temmuz sonunda kaotik bir ortamın oluşacağı uyarısında bulundu.

Kötü senaryolar gündemde

Dimağ Çağıner, şu anda buz dağının üstününün görüldüğünü ifade etti. Çağıner, “Temmuz sonunda işin vahameti daha da ortaya çıkacaktır. Çok başka kaos senaryolarını öngörüyorum, umarım yanılırım. Ama önerilerimiz vardır, bu kötü durumların yaşanmadan çözülmesi konusunda. Elbette maliyeti olacaktır. Bizim gailemiz istihdamı maksimum derecede tutmak ve şirketleri batırmamaktır, umarım bu adımlar ekonomik pakette atılır” diyerek sözlerini noktaladı.

Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2020, 11:47