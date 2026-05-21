Et ithali için izin isteniyor

Abdullah SUİÇMEZ

Kuzey Kıbrıs’ta Kurban Bayramı öncesi canlı havyan ve et fiyatları yükselirken, satışların düşmesinden yakınan kasaplar ithalatın açılmasına destek veriyor.

Kurbanlık hayvan siparişlerinin de yok denecek kadar azaldığını belirten kasaplar, ithal et izni verilmesi talebiyle bugün Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önünde eylem yapacak.

Kasaplar, son dönemde hem maliyet artışları hem de Güney Kıbrıs ile oluşan büyük fiyat farkı nedeniyle ciddi bir ekonomik baskı altında olduklarını ifade ediyor. Lefkoşa’da faaliyet gösteren kasaplar, vatandaşların daha uygun fiyatlar nedeniyle alışverişlerini Güney Kıbrıs’a yönlendirdiğini, bunun da yerel esnafın satışlarını önemli ölçüde azalttığını belirtiyor.

Kader Dedeler: Fiyat farklı çok fazla

Kasap Kader Dedeler, et fiyatlarının arttığını belirterek Güney Kıbrıs ile Kuzey Kıbrıs arasındaki fiyat farkının açıldığını söyledi. Dedeler, KKTC’de etin bin 440 TL’ye kadar çıktığını, buna karşın Güney Kıbrıs’ta yaklaşık 650 TL civarında olduğunu ifade ederek, rekabet şanslarının kalmadığını vurguladı. Dedeler, artan giderler nedeniyle işletmelerin gelirlerinin maliyetleri karşılayamadığını da söyledi.

Mehmet Kerimoğlu: Kurbanlık satışları düştü

Kasap Mehmet Kerimoğlu ise Kurban Bayramı öncesinde satışların neredeyse tamamen durduğunu belirterek, canlı kuzu fiyatlarının 550 TL’ye yükseldiğini aktardı. Kerimoğlu, geçmiş dönemlere göre kurbanlık satışlarında ciddi düşüş yaşandığını, üretim maliyetlerinin artmasının hem üreticiyi hem de satıcıyı zor durumda bıraktığını ifade etti.

Azmi Banderas: İthal karkas et piyasaya girmeli

Bir diğer kasap esnafı Azmi Banderas ise kesilmiş olarak kendilerine gelen et fiyatının bin 100 TL’ye ulaştığını, kar eklenince fiyatın yükseldiğini söyledi. Banderas, halka uygun fiyatlı et sunmak istediklerini ancak mevcut maliyetler nedeniyle bunun mümkün olmadığını belirterek ithal karkas etin piyasaya girmesi gerektiğini belirtti.

KKTC’de ciddi bir artış var

Kasaplar Birliği ve Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası (KTEZO) tarafından yapılan açıklamada, esnafın araçlarıyla birlikte Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önünde toplanacağı, ardından konvoy halinde bakanlığa gidilerek taleplerin iletileceği duyuruldu. Açıklamada, temel gıda ürünlerinde ve özellikle et fiyatlarında KKTC’de ciddi bir artış yaşandığı, Kuzey ile Güney Kıbrıs arasındaki fiyat makasının açılmasıyla birlikte vatandaşların Güney’e yöneldiği ifade edildi. Bu durumun yerel ekonomiyi olumsuz etkilediği, işletmelerin kapanma noktasına geldiği ve gıda sektöründe ciddi bir daralma yaşandığı belirtildi.