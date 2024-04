‘Ete teşvik var da bize yok mu?’

Ömer KADİROĞLU

Ramazan ayının son günlerinde satışları değerlendiren baklava üreticileri, işlerin eskisi gibi olmadığını söyledi. “Halimize şükrediyoruz ama eskiden vatandaşlar tepsiyle alırken, şimdi kiloyla alanlar da azaldı” diyerek, bazı müşterilerin taneyle alım yaptığına dikkat çekti. Baklava üreticileri, hükümetin kuzu etine teşvik verdiği gibi bayramların vazgeçilmesi olan baklavaya da teşvik vermesinin yararlı olacağını söyledi.

Ne dediler?..

Mehmet Bulanık (Bilge Baklava Salonu)

“Baklava satışlarında bayramın yaklaşmasıyla bir heyecan oluşmaya başladı ancak her geçen bayram işler biraz daha kötüye gidiyor. Sürekli olarak ham maddelerde yapılan artış ve insanlarım alım gücünün düşmesi nedeniyle fiyatlarımız yükseliyor ve satışlar düşüyor. Geçtiğimiz 250 lira olan baklavanın kilosu bu yıl 400 liradan satılıyor ancak bayram nedeniyle 350 liradan satış yapıyoruz. Cevizli baklava 400 lira, fıstıklı baklava ise 500 liradan satılıyor. Kampanya yaptık ve kampanyanın işlerimize olumlu etkisi oluyor. Eskisi gibi siniyle alan yok. Bazıları kiloyla, bazıları taneyle alıyor. Hükümet baklavaya da tıpkı ette olduğu gibi teşvik vermeli ki fiyatlar düşsün.”

Ömer Altığli (Baklava Atölyesi)

“Geçen yıl çok sattığımız tepsi baklava, bu sene küçük paketle satılıyor. Şu an baklava fiyatı 550 liradan başlıyor ve 900 liralara kadar çıkıyor. Fiyatlardan dolayı mı bilmiyorum ancak tepsi ile satışımız düştü. Devlet ete katkı yaparak et fiyatlarını düşürdü. Fıstık fiyatında bir teşvik olursa baklava fiyatları düşecektir. Şu anda fıstık pahalıdır. Ekonomik anlamda zora giren vatandaşların bazıları da adet olarak baklava alıyor çok sayıda vatandaş da fiyatları öğrenince almadan gidiyor.”

Mehmet Örskıran (Gazioğlu Baklava)

“Baklava satışları şu an iyi gidiyor. Henüz aşırı bir talep başlamadı. Her geçen yıl fiyat artışları nedeniyle işlerimiz daha da düşüyor. Geçen bayram 300 TL den baklava satıyorken bu yıl fıstık fiyatlarının ve diğer malzemelerin fiyatlarını atması nedeniyle bu yıl 550 liradan satılıyor. Fiyatlar 700-800 liraya kadar çıkıyor. Hükümet et fiyatlarında bir teşvik yaparak fiyatını düşürdü ve bunun baklavada da uygulanabileceğini düşünüyorum.”