Evi bastı dayak attı

Lefkoşa’da meydana gelen olayda Ahmed Mohammed Ezzulddin isimli şahıs, borçlarını geri istediği gerekçesiyle eski kız arkadaşını önce rahatsız etti ardından şiddet uyguladı. Eski kız arkadaşının evinin önüne gidip bağırıp çağırıp rahatsızlık veren zanlı, daha sonra genç kadının kolunu sıkarak darp suçu işledi. Şikayet üzerine tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlının üniversite öğrencisi olduğu belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının 8 Ekim 2022 tarihinde kendisine olan borcunu geri istediği gerekçesiyle eski sevgilisi A.K.’nin (K-25) Hamitköy'deki ikametgahının önünde yüksek sesle bağırıp çağırıp gürültü çıkararak rahatsızlığa neden olduğunu belirtti. Polis, A.K.’nin kapıyı açmasının ardından zanlının genç kadının sağ kolunu tutup sıkarak ciddi darp suçunu işlediğini dile getirdi.

Polis, genç kadının kolunda yüzeysel sıyrıklar oluştuğunu, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin Acil Servis bölümünde muayene edildiğini ve vücudunda darp ve cebir izleri olduğu yönünde doktor raporu temin edildiğini bildirdi.

Polis, ifadesinde suçunu kabul ettiğini belirtti. Soruşturmanın yeni başladığını, incelenmesi gereken kamera kayıtlarının söz konusu olduğunu belirten polis, zanlının Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde öğrenci olduğunun öğrenildiğini ancak bu bilginin Muhaceret Dairesi ve okul sistemleri üzerinden de netleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Zanlının serbest kalması durumunda soruşturmaya olumsuz yönde etki etme ihtimalinin bulunduğuna dikkat çeken polis, 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme hakkında "mülke tecavüz", "ciddi darp" ve "rahatsızlık çıkarma" suçlarından soruşturma yürütülen zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.