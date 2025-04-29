Genel grev ve miting

Sendikalar, Disiplin Tüzüğü’ne karşı cuma günü tam gün uyarı grevine gidecek. 100’e yakın örgüt ve bazı siyasi partilerin desteğiyle aynı gün Kuğulu Park önünde miting de düzenlenecek. Saat 18.30’da eski Peyak önünde toplanılarak miting alanına yürünecek.

Grev ve miting, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Lefkoşa Merkezi binasında düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu. Basın toplantısında ilk sözü KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş aldı. Maviş, “Mayıslar, sendikaların olacak. Kızıl 1 Mayıs’a giriyoruz. Bu mayıs sıkıntısından toplumu kurtaracağız. Güzel günler kapıdadır” dedi.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem de, “Bizler ilkeli, onurlu bir şekilde mücadelemize devam edeceğiz” dedi.

Kimler destek veriyor

Grev ve miting organizasyonunu üstlenen ve destek veren örgütler ile siyasi partiler şöyle:

“Arif Hasan Tahsin Vakfı, As-Sen, Bağımsızlık Yolu, Baraka Kültür Merkezi, Barış Derneği, Barış ve Demokrasi İnsiyatifi, Basın-Sen, Bass, Bay-Sen, BES, Biyologlar Derneği, BKP, Büro-İş, CTP, Çağ-Sen, DAÜ-BİR-SEN, DAÜ-SEN, DAÜ-PER-SEN, Dev-İş, El-Sen, Gıda-Sen, Girne Düşünce Derneği, Güç-Sen, HAKSEN, Halkın Partisi, Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, Hür-İş, Kadın Eğitimi Kolektifi, Kamu-Sen, Kamu-İş, KES, Kıbrıs Edebiyat Derneği, Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği, Kıbrıs Türk Atatürkçü Gençlik Hareketi, Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası, Tıp-İş, Kıbrıs Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, KİEF, Koop-Sen, KTAMS, KTMMOB, Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği, Maliye-Sen, Sol Hareket, TDP, Tel-Sen, TES, Türk-Sen, Vergi-Sen, YKP, Yeşil Barış Hareketi. Has-Der, Seç-Der, GASAD, GÜSAD, Tav-Der, Kay-Der, Ak-Der, GÖÇTAŞ, Dördüncü Duvar Kültür ve Düşünce Derneği, Alayköy Folklor Derneği, TUFAD, Lefke Turizm Derneği, Kütüphaneciler Derneği, Yeni Erenköy Kültür Sanat Derneği, Mehmetçik Kültür Dayanışma Derneği, Gazimağusa Halk Dansları Derneği, Gençlik Merkezi Birliği, HADSAM, İGEM, AKSAD, FOGEM, FOLKDER, Çağdaş Müzik Derneği, KIBHAD, Dikmen Gençlik Merkezi, DESDER, KSD, Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği, Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Platformu, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Kıbrıs Alevi Kültür Vakfı, KKTC Alevi Kültür Merkezi, Uluslararası Fikret Demirağ Şiir Festivali Organizasyon Komitesi, Bu Vatan Kıbrıslıların Platformu, Güney Kıbrıs’ta Çalışanlar Derneği, Yurtsever Kıbrıslılar Hareketi.”



Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2025, 09:55