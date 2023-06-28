Halkın mesajı ders niteliğinde

3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, başta UBP olmak üzere tüm siyasal partilerin milletvekilliği ara seçiminde katılımın tarihte görülmedik bir şekilde % 30’da kalmasını iyi değerlendirmesi, halkın verdiği mesajı doğru algılaması gerektiğini belirtti.

“Belli ki halkımız siyasal partilerin genel tutumlarından memnun değildir” diyen Eroğlu, hükümet ve Meclisin bundan gerekli çıkarımları yaparak, halkın sorunlarının çözümüne odaklanılması gerektiğini vurguladı.

3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kırgınlıkların geride bırakılarak kucaklaşılmalı

Eroğlu mesajında şunları kaydetti:

“Bir milleti, halkı bir arada tutan temel unsurlardan biri de milli ve dini bayramlardır. Bir millet, bir halk kendisini bir arada tutan milli ve dini günlerine, değerlerine, tarihine, gelenek ve göreneklerine sahip çıktıkça yücelir ve geleceğe doğru çok daha emin adımlarla yürür.

Kırgınlıkların geride bırakılarak kucaklaşmanın, sevgi ve saygıyı ön plana çıkarmanın da vesilesi olan dini bayramlarımızın bu doğrultuda kutlanmasında büyük fayda vardır.

Herkes bilmelidir ki, bu fani dünyada kırgınlıkları ileri götürmenin bir anlamı, faydası yoktur.

Esas olan sevgi, saygı, karşılıklı hoşgörü, vefadır; geride hoş bir seda, güzel yaşanmışlıklar ve hayırlı hizmetler bırakabilmektir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti elbette bir takım ekonomik sıkıntılarla karşı karşıyadır ama ben bunların aşılacağına yürekten inanıyorum.

Umarım yeni Ercan Havalimanı’nın bitirilmesi, KKTC’ye Türkiye’den deniz altından kablolarla elektrik enerjisi getirilerek bir enterkonnekte sistem kurulması, önce Güzelyurt sonra Mesarya ovalarının Anavatan Türkiye’den gelen suya kavuşturulmaları, deniz limanlarımızın yenilenmesi yönüne gidilmesi, karayollarımızın geliştirilmesine önem verilmesi, yeni devlet hastanesi yapılması gibi çalışmalarla KKTC daha müreffeh, yaşam kalitesinin daha da yükseldiği günlere ulaşacaktır.

Ben KKTC’nin gün gele tanınacağından eminim. Belki biraz zaman alacaktır ama bu mutlaka gerçekleşecektir.

Halk partilerin tutumundan memnun değil

Bu arada bayram vesilesi ile her zaman dikkat çektiğim birkaç konuya daha değinmek istiyorum.

Başta Ulusal Birlik Partisi (UBP) olmak üzere tüm siyasal partilerimiz geçtiğimiz pazar günü yapılan milletvekilliği ara seçiminde katılımın tarihimizde görülmedik bir şekilde % 30’da kalmasını iyi değerlendirmeli, halkın verdiği mesajı doğru algılamalıdır. Belli ki halkımız siyasal partilerin genel tutumlarından memnun değildir.

Hükümet ve Meclis bundan gerekli çıkarımları yapmalı, Halkımızın sorunlarının çözümüne odaklanılmalıdır.

Devlet olarak halk olarak giderek yaygınlaştığı iddia edilen uyuşturucu ve alkol bağımlılığından gençlerimizin uzak tutulması bizim için başlıca konulardan biri olmalıdır.

Aksi takdirde geleceğimizi ciddi bir tehlike beklemektedir.”

