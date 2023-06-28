Gözler Brüksel’de

Rum Basını, AB Zirve Toplantısı sonuç bildirgesi taslağında yer alan bazı ifadelerin, AB’nin Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in önerisini benimsemediğini ortaya koyduğu iddiasında bulundu. Zirve toplantısı yarın gerçekleşecek.

Haravgi gazetesi, “AB’nin Kıbrıs Sorununda Etkin Rolü – Müzakere Sürecine BM Çatısı Altında Desteğe Hazır” başlıkları altında verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, AB’nin Kıbrıs sorununa daha etkin katılımı önerisinin “AB tarafından benimsenmemiş göründüğü” iddiasında bulundu.

Gazete, 25 Haziran tarihli AB Zirvesi sonuç bildirgesi taslağında, AB’nin “BM yönetimindeki müzakere sürecinin tüm aşamalarının desteklenmesinde aktif rol üstlenmeye hazır olduğu” ifadesinin yer aldığını vurguladı.

Kombos-Borrell görüşmesi

Fileleftheros gazetesi ise konuya ilişkin haberini: “Sonuç İçin Yoğun Kulis Faaliyeti” başlığı altında verirken, AB Zirve Toplantısı yaklaştıkça Rum hükümetinin kulis faaliyetlerini yoğunlaştırdığını yazdı.

Rum yönetiminin, AB Zirve Toplantısı sonuç bildirgesinde, AB’nin müzakere sürecine temsilci atamasına değinecek bir ifadenin yer almasını hedeflediğini belirten gazete, Çarşamba günü Brüksel’e gidecek Hristodulidis’in temaslarının ana konusunun bu olacağını vurguladı.

Gazete haberinin devamında ise Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un AB Yüksek Komiseri Jose Borrell’le Lüksemburg’da bir görüşme gerçekleştirdiğini, görüşmede AB’nin müzakerelerin BM inisiyatifinde yeniden başlaması çabalarında nasıl daha etkin bir rol üstlenebileceği konusunun ele alındığını yazdı.