Geceleri büyük tehlike

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın göbeğinde 4 gün önce kırılan yol kenarındaki kapak sürücüler için büyük tehlike oluşturuyor. Diyalog muhabirine ulaşan bölge sakinleri 4 gün önce kırılan kapağa önlem alınması için gerekli yerleri aradıklarını ancak hiçbir cevap alamadıklarını ileri sürdü.

Şehrin en işlek bölgelerinden biri olan Anıt Çemberi’nde, yol içerisinde kırık olan kapağın üzerine geçici olarak lastik koyduklarını belirten bölge sakinleri, “Ancak bu sadece gündüz için etkili olabiliyor, gece karanlığında sürücüler lastikleri fark edemez ve bir kazaya neden olunabilir. Bir an önce önlem alınması gerekir” şeklinde konuştu.