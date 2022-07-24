Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Yeniboğaziçi’nde bir apartman önünde, özel bir şirket tarafından yapılan kazı çalışması apartman sakinleri ile market sahibinin tepkisine neden oldu. Diyalog muhabirine ulaşan apartman sakinleri, evlerine giremediklerini ifade etti. Apartmanın zemin katında bulunan market sahibi Özmen Bektaş ise müşterilerin dükkana giremediğini, alışveriş yapamadığını ve son 2 gündür neredeyse hiç satış yapamadığını ifade etti.

Bektaş, müşterilerin markete girebilmesi için çukurun üzerine tahta parçası koyduklarını ifade etti. Turistlerin ve müşterilerin tahtaya basarak markete girdiklerini anlatan Bektaş, bazı turistlerin düştüğünü ifade etti ve soruna bir an önce çözüm bulunmasını istedi.