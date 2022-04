Ömer KADİROĞLU

Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun, El-Sen ile imzaladığı mutabakat metni sonrasında elektrik faturalarına Nisan’dan itibaren yüzde 400’lere varan oranda zam yapılacağını öğrenen vatandaşlar, hükümetin yanlış yolda olduğunu düşünüyor. Alım gücünün azaldığını, gıda fiyatlarının sürekli arttığını ve mutfağa ateş düştüğünü belirten vatandaşlar; Kıb-Tek tarafından öngörülen zamların kabul edilemeyeceğini ifade ederek, ucuz elektrik teminine geçilmesini öneriyor.

Diyalog’a konuşan vatandaşlar, hemen her konuda grev ve mitinglerin yapılmasından da rahatsız olduklarını belirterek, KKTC’de yaşananların başka hiçbir ülkede görülmediğine dikkat çekiyor ve “Bu ülke böylesi grev ve eylemlerle hiçbir zaman düzlüğe çıkamaz” diyor. Vatandaşlar, şimdiki hükümetin uzun ömürlü olacağını da düşünmüyor.



Vatandaş ne diyor…?

Sinan Demir

“Bu ay 800 civarında elektrik faturası geldi. Daha önce 250 civarında fatura ödüyorduk. Bu rakam çok yüksek ve ödemede sıkıntılar yaşıyoruz. İndirimin sadece bir aylık olduğu, sonrasında yine yüksek zamlı tarife uygulanacağı söylendi. Bu durum tüm halkı olumsuz yönde etkiler. İnsanların alım gücü düştü ve her şey çok pahalı. Her gün yeni bir etiket ile karşılaşıyoruz. Mevcut hükümetin bu şekilde olması ve böyle devam etmesi bizlere hiç de uzun ömürlü bir hükümet olmadığını gösteriyor. Halktan yana değiller ve sürekli zam yaparak bizi mağdur ediyorlar. Hem zamlardan hem de eylemlerden bıktık usandık.”

Türbay Yırtıcışahim

“Benim evimde güneş enerji paneli olmasına rağmen 900 lira elektrik faturası geldi. Yüksek zamlı tarifenin uygulanmaya devam edeceği söyleniyor ancak alım gücünü kaybeden ve her geçem gün zamlar altında ezilen vatandaşlar içinden çıkılmaz bir sorunla mücadele ediyor. Mevcut hükümetin ömrü ne kadar olur bilmiyorum, siyasetle artık ilgilenmiyorum.”

Yusuf Parıldak

“Bir kuruş kazanıyoruz mutfak için 5 kuruş istiyoruz. Daha önce 500-600 lira gelen elektrik faturası son olarak bin 700 lira geldi. Ödeyemedim ve nasıl ödeyeceğimi de bilmiyorum. Yüksek zamlı tarifeye tekrar geçileceğine dair açıklama halkın tüm keyfini kaçırdı. Bu pahalılıkta bir de elektriklerin zamlanması halkın belini iyice büküyor. Hayvan yemlerine bir zam daha yapıldı. Benim hayvanlarım var ve gelsin devlet bu hayvanları alsın ki ben de bileyim kafam artık rahattır.”

Muhammet İsrail

“Elektrik faturam son olarak 600 lira geldi. Daha önce 180 civarında gelen fatura bu ay çok yüksek geldi. Son gelen faturaları herkes gibi bizler de öderken zorluk yaşadık. Zamlı tarifenin uygulanmaya devam edeceği söylendi ancak bilinmelidir ki alım gücünü kaybeden vatandaş çok daha kötü günlere mahkûm edilecek. Mevcut hükümetin uzun ömürlü olacağına inancım yoktur çünkü halkın yararına hiç bir şey yapmadılar.”

Erden Gürsözlü

“Bu ay herkesin elektrik faturaları çok yüksek geldi. Yüksek zamlı tarife biz hane halkını değil de büyük işyerlerini daha çok etkiledi. Zamlı tarifenin uygulanmaya devam etmesi ile hane elektrikleri olmasa da iş yerleri olumsuz etkilenecektir. Mevcut hükümetin uzun ömürlü olması imkânsızdır çünkü zamdan başka bir icraatları yoktur. İnsanlar geçim derdindedir. Özel sektör ve emekliler geçinebilmek için ve ihtiyaçlarını karşılayabilmek için eziliyor.”

Mehmet Kınık

“Bu ay elektrik faturamız 500 TL civarında geldi. Daha önce 300 civarı fatura geliyordu ancak son gelen fatura yüksek geldi. Yüksek zamlı tarifenin uygulanmaya devam etmesi beni ve tüm herkesi aile ekonomisi olarak olumsuz yönde etkileyecektir. Bu yaşananlara bir çözüm bulunması gerekiyor ancak bunun çözümü seçim olmamalıdır çünkü seçim olunca yapılan masraflar da halkın sırtına yükleniyor.”

Turgut Yapıcı

“Bu ay gelen elektrik faturamız 400 kusur liradır. Daha önce 200 civarında elektrik ödüyorduk. Elektrikte zamlı tarifeyi uygulamaya devam edeceklerini söylüyorlar ve bu tüm halkı olumsuz yönde etkileyecektir. Halk zaten temel gıda ürünlerine yapılan zamlarla perişan olmuşken bir de böylesi zamlarla halkın yükü çok daha fazla artıyor. Mevcut hükümetin ömrü ne kadar olur bilmiyorum ama gidişattan hiç de memnun değiliz.”