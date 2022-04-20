Yüzde 10 komisyon başını belaya soktu

Suna ERDEN

Bir mobil bankacılık sistemi olan Local Pay aracılığıyla kredi kartı bilgilerini çaldıkları şahısların hesaplarından para çekilmesi olayıyla ilgili soruşturma genişledi. Polis, suçla bağlantılı Münür Merşah isimli market işletmecisini de yakaladı.

Soruşturma kapsamında tutuklanan zanlı sayısı 5’e çıkarken, Kemal Buba, Mustafa Kemal Lökcü ve Osman Tosunoğlu önceki gün teminatla serbest bırakılmıştı. Pansiyon işletmecisi olan Murat Altun isimli zanlının tutukluluk süresi devam ederken, önceki gün gözaltına alınan Merşah dün mahkemeye çıkarıldı. Merşah’ın yüzde 10 komisyon karşılığında marketine ait hesapları para aktarımı için kullandırttığı açıklandı.

Mali Şube’de görevli polis, zanlı Münür Merşah’ın 3 Mart- 4 Nisan 2022 tarihleri arasında meydana gelen Local Pay soruşturması kapsamında tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının Lefkoşa’da işlettiği süpermarketin Local Pay hesabına, farklı kart sahiplerine ait hesaplardan 65 bin TL aktarıldığını açıkladı. Polis, marketin direktörü olan Münür Merşah’ın Girne’de tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının ifadesinde hesabına gelen parayı yüzde 10 komisyon karşılığında Mustafa Kemal Lökcü’ye verdiğini itiraf ettiğini anlattı.

Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini belirtip, zanlının ayrıca bankaya sahte fatura düzenleyip verdiğini açıkladı.

Soruşturmanın zanlıyla ilgili kısmının tamamlandığını ifade eden polis, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, 2 kefilin 100’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve zanlının 5 bin TL nakit teminat yatırması şartlarıyla tutuksuz yargı kararı verdi.

Local Pay soruşturması

Mali polis geçtiğimiz hafta aldığı ihbar üzerine soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında ilk etapta Kemal Buba tutuklanmıştı. Yapılan araştırmalar sonucu, 25 şahsa ait karttan çekilen toplam 243 bin 200 TL paranın Kemal Buba’nın kullanımında bulunan Local Pay hesabına geldiği ancak birkaç saat sonra aynı sisteme üye bir iş yerinin hesabına aktarıldığı belirlenmişti.

Polis, Kemal Buba’nın cep telefonunda yaptığı incelemede Mustafa Kemal Lökcü’ye ulaşmıştı. Lökcü’nün ardından ise Osman Tosunoğlu ve Murat Altun yakalanmıştı.

Osman Tosunoğlu’nun Buba’nın hesabına yatan 243 bin TL’den bin TL aldığı ve işlettiği pansiyonun elektrik borcuna yatırdığı belirlenmişti.

Osman Tosunoğlu ile Murat Altun’un cep telefonlarında Local Pay bilgileri tespit edilmişti.

Kemal Buba, Mustafa Kemal Lökcü ve Osman Tosunoğlu önceki gün teminatla serbest bırakılırken, Murat Altun’un ise tutukluluk süresi 4 gün daha uzatılmıştı.