800 liraya sattı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da bir bahis salonunda, masa üzerinde unutulan cep telefonunu çalan Kamerun uyruklu Kamaging Meuyo Steve Landry tespit edilerek tutuklandı. Zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlının çaldığı bin 500 liralık cep telefonunu 800 TL karşılığında sattığı açıklandı. Zanlının güvenlik kameraları sayesinde tespit edildiği belirtildi. Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Okan Keskin, zanlının 17 Nisan 2022 tarihinde, bir bahis salonunda, İ.G isimli kişinin masada unuttuğu cep telefonunu sirkat ettiğini ve bir telefoncuda 800 TL karşılığında sattığını açıkladı. Zanlının önceki gün tespit edildiğini belirten polis, soruşturmanın tamamlandığını bildirdi. Polis, ülkede muhaceret izinsiz olarak bulunan zanlının, Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlının, 2 ayı geçmemek şartı ile Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.