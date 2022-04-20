Polis araştırıyor

Lefkoşa’da öğrenci yurdundan meydana gelen olayda oda arkadaşını sırtından bıçakladığı iddia edilen Prince Ndyetabura Mutungi hakkındaki soruşturma sürüyor.

Zanlı dün ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada hem zanlının hem de sırtından bıçaklanan şahsın olayın kaza olduğunu iddia ettiği açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, yaralama olayının 15 Nisan 2022 tarihinde saat 14.20 sıralarında YDÜ kampüsü içerisinde bulunan yurtta meydana geldiğini anımsattı.

Polis memuru, Prince Ndyetabura Mutungi’nin tartıştığı oda arkadaşı Samuel Eromosele Otaigbe’yi sırtından bıçakladığını ifade etti.

Polis, 31 santim uzunluğundaki bıçakla gerçekleştirilen saldırı sonucu Samuel Eromosele Otaigbe’nin sırtında 3 santim ebadında yara açıldığını söyledi.

Polis, olayın ardından bıçağın emare olarak alındığını, zanlının tutuklandığını ifade etti. Polis memuru, sorgulanan zanlı ile yaralanan şahsın ifadelerinde olayın kaza olduğuna dair beyanda bulunduklarını açıkladı.

Polis, ‘kaza’ iddiasının araştırılacağını, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, Prince Ndyetabura Mutungi’nin 2 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.