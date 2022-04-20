Katerina’nın durumu iyi

Hüseyin ÇİÇEK

Pamuklu - Kumyalı anayolunda meydana gelen kazada Dipkarpaz sakinlerinden 67 yaşındaki Kıbrıslı Rum Katerina Dimitri Yanniku yaralandı. Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yanniku tedavi altına alınırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polisten verilen bilgiye göre; kaza dün saat 15.00 sıralarında Pamuklu - Kumyalı anayolunda meydana geldi. Yönetimindeki HHH 51 plakalı araç ile Pamuklu istikametinden Kumyalı’ya doğru seyreden Dipkarpaz’da yaşayan Katerina Dimitri Yanniku, dikkatsizliği sonucu sola viraja girdiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücünün yönetimindeki araç, gidişine göre yolun solundan çıkıp, çam ağacı fidanına çarpıp takla attı. Kaza sonucu yaralanan Yanniku'nun Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, Yanniku'nun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Araçta ise 50 bin TL hasar meydana geldiği açıklandı.