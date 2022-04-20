Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümette yaşanan kabine değişikliği konusundaki tartışmalara yönelik eleştiride bulundu.

Sosyal medya üzerinden Başbakan Sucuoğlu’na gönderme yapan Erhürman, “İstediğiniz kişiyi bakan olarak atayamıyorsunuz. Atadıysanız 15 gün sonra görevden almak zorunda kalıyorsunuz. İstediğiniz bakanı görevden de alamıyorsunuz. Görevden alma yazınız “Sn. Tatar’a takılıyor”. Ama başbakansınız!” diyerek eleştirilerini dile getirdi.

Bu arada tv2020’de katıldığı Güne Merhaba programında soruları yanıtlayan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, elektrik zammının ekonomik akla aykırı olduğunu ve haziran ayı itibarıyla tüm sektörleri etkileyeceğini dile getirdi.

Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun başka, bakanların başka konuştuğunu ileri süren Erhürman, memleketin meselesinin ise şu anda bu olmadığını söyledi.

Özel sektörün “inim inim” inlediğini belirten, Erhürman, insanların işsizlikle karşı karşıya olduğuna vurgu yaptı.

Alım gücünün yerlerde süründüğünü kaydeden Erhürman, “İnsanlar perişan halde. Ortada ise gayri ciddi bir durum var. İnsanlar canıyla uğraşıyor, hükümet başka şeylerle” dedi.

Hükümetin bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğine kaydeden Erhürman, Maliye’nin başka, Başbakanlık’ın başka bir “imparatorluk” olamayacağını dile getirdi. Söz konusu durumu 3 senedir söylediklerini ifade eden Erhürman, bu hükümetin, daha öncekilerin devamı olarak ortaya çıktığını belirtti.

Hükümet içinde birileri yalan söylüyor

“Daha öncekilerden bile yer yer daha kötü bir hükümet hali ortaya koyuyorlar” diye konuşan Erhürman, Meclis’te konuşulanları hatırlattı.

Erhürman, “Ortada bir yalan var. Yalanı kim söylüyor toplum henüz anlamış değildir. Bu hükümetin içinde birileri yalan söylüyor. Aynı anda doğru olamaz hepsinin söylediği... Sayın Sunat Atun arandı mı aranmadı mı? Bir ayağının üstünde 32 yalan söylüyor birileri. Yalan olduğu ortada çok açık” diye konuştu.

Elektrik zammı tüm kesimleri çökertecek

Yönetsel sürece ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Erhürman, “Bu krizi yaratarak buralara geldiniz. O kabineleriniz ne yaptıysa, bundan kaynaklanıyor bu yaşanan kriz. Sizden kaynaklanan şeyi halkın ve KIBTEK’in sırtına bırakmayacak şekilde bir formül üretmeniz gerekiyor” dedi.

Elektriğin en büyük girdi maliyetlerinden biri olduğuna vurgu yapan Erhürman, “Girdi maliyetlerini bu kadar artırırsanız, dükkanlarını kapatacak insanlar ya da girdi maliyetlerini fiyat olarak piyasaya yansıtacaklar. Bunun sonucu hayat pahalılığı olacak. Battıkları anda vergi alamayacaksınız. Bire üç geldiği anda elektrik fiyatları, alım gücü düşecek ve bu da size vergide eksilme olarak gelecek. Bu elektrik zammı ekonomik akla da aykırıdır. Çünkü hane halkını da esnafı da üreticiyi de çökertecek” diye konuştu.